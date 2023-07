ไทยพาณิชย์ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2023 ในงาน Money & Banking Awards 2023

กล่าวว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงเป็นเสาหลักให้แก่กลุ่ม SCBX ซึ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) ด้วยแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธนาคารให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน “To Be A Better Bank” โดยมีพันธกิจในการเป็นดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้ลูกค้า และยังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของพอร์ตสินเชื่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยสำหรับแผนธุรกิจในปี 2566 ธนาคารยังคงเดินหน้าเพื่อเป็นธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้1.ปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ขยายการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างจุดให้บริการลูกค้าทั้งในช่องทางดิจิทัลและทุกช่องทาง ขณะเดียวกัน มุ่งปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการให้บริการในวงกว้าง2.สร้างความเข้มแข็งให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเสนอบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร โดยใช้กลยุทธ์สามมิติ ประกอบด้วย 1) เสนอบริการแบบองค์รวมที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ 2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินโดยยกระดับทักษะของผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าและขยายศักยภาพของการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการให้คำปรึกษา และ 3) การมีพันธมิตรที่หลากหลายจะช่วยสนับสนุนให้ธนาคารสามารถให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างครอบคลุมและครบถ้วน3.สร้างสมดุลของพอร์ตการให้สินเชื่อ และการบริหารอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม และการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีวินัย โดยธนาคารตั้งเป้าที่จะรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้ไม่เกินร้อยละ 40 รวมทั้งให้น้ำหนักกับลูกค้ากลุ่มที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน4.ให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน โดยธนาคารมีเป้าหมายในการมีบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืน สนับสนุนการปรับตัวไปสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ของกลุ่มลูกค้าผ่านการให้สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม และโซลูชันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป้าหมายผลักดันสินเชื่อสีเขียว (Green Financing) เพิ่มอีก 1 แสนล้านบาทในช่วงปี 2566-2568