KCG เคาะราคา IPO 8.50 บาท เปิดจอง 20-24 ก.ค.นี้

บมจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 155 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 8.50 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) 1.0 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย 1,317.50 ล้านบาท ระยะเวลาจองซื้อ 20-21 และ 24 ก.ค.66 โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่ บล.บัวหลวง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และที่ปรึกษาทางการเงินที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จากนักลงทุนสถาบัน และหากพิจารณาผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (วันที่ 1 เม.ย.65-31 มี.ค.66) ซึ่งเท่ากับ 267.28 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังจากการเสนอขาย (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 545 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.49 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 17.33 เท่า ขณะที่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีค่า P/E ดังนี้ NSL 21.55 เท่า SNP 18.87 เท่า XO 25.90 เท่า PB 16.59 เท่า SNNP 40.12 เท่า TKN 26.41 เท่า PM 20.04 เท่าสัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด silent period จำนวน 79,690,000 หุ้น คิดเป็น 14.6% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทยกเว้น นายวิจัย วิภาวัฒนกุล ได้เข้าทำหนังสือข้อตกลงจำกัดสิทธิในการขายหรือโอนหุ้นทั้งหมด 180 วัน และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น IPO ทำข้อตกลงจำกัดสิทธิขาย-โอนเป็นเวลา 90 วันKCG เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและขนมตะวันตก (Western foods) โดยมี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเบเกอรี (Food and Bakery Ingredients) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits)