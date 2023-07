JAS ขอแก้สัญญา JASIF หยุดพักชำระค่าเช่า-ยืดอายุสัญญาเพิ่ม

1. TTTBB ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุน

























รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JASในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ร้อยละ 19 ได้แจ้งต่อบริษัทจัดการ ว่าและเป็นบริษัทย่อยของ JAS ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่าง ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสำคัญในการ ประกอบการไปจากสภาพเดิมอย่างมาก จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 TTTBB สามารถชำระเฉพาะค่าเช่ารายเดือนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) เท่านั้น (มูลค่า 654.39 ล้านบาท) แต่ไม่อยู่ในวิสัย และความสามารถที่จะดำเนินการชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement) (มูลค่า 288.69 ล้านบาท) ได้ โดยมีความจำป็นต้องหยุดพักการชำระค่าเช่าตามสัญญาประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเสนอที่จะชดเชยรายได้ให้แก่กองทุนและเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้เพื่อจะได้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการบริหารสภาพคล่อง และสามารถที่จะชำระเงินค่าเช่าให้แก่กองทุนต่อไป TTTBB จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขสัญญาที่มีกับกองทุนตามเพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้(ก) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement) และ (ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน (Amended and Restated Marketing Services Agreement) ทั้งนี้ ให้มีผลเป็นการยกเลิก และ ระงับการชำระเงินตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเป็นต้นไป และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้ สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน(Amended and Restated Main Lease Agreement) โดยการขยายอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2575 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2581 และกำหนดอัตราค่าเช่า ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2575 จนถึง 31 ธันวาคม 2575 จะเท่ากับ 402.37 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2576 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2581 จะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปีทั้งนี้ การแก้ไข สัญญาครั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของกองทุนรวม ที่จะใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปี หลังจากวันที่ 29 มกราคม 2575 หากรายได้จากอินเตอร์เน็ตบรอดแบรด์ในส่วนของค่าบริการ FTTX และ xDSL ของ TTTBB ในปี 2573 ตามงบการเงินรวม ไม่น้อยกว่า 40,000,000,000 บาท ตามข้อตกลงเดิมของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากกองทุนใข้สิทธิต่ออายุดังกล่าว และได้เข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับ TTTBB แล้ว ให้ถือว่าข้อตกลงตามหนังสือของ JAS ในเรื่องการต่ออายุที่ระบุ ในข้อ 3.2 ข้างต้น สิ้นสุดลง(Amended and Restated Rental Assurance Agreement) นับจากงวดเดือน กรกฎาคม 2566 (ซึ่งจะครบกำหนดชำระใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2566) จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับผู้เช่าอันเนื่องมาจากการผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าทั้งนี้ TTTBB จะชำระค่าเช่าค้างชำระดังกล่าว แบ่งชำระเป็น 6 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดย จะเริ่มชำระตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป จนถึงงวดเดือนมิถุนายน 2567 โดยจะชำระในวันครบกำหนดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักในการนี้ บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดเตรียมหนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการเสนอเรื่องข้างต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อพิจารณาด้าน บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ กล่าวว่า JAS ขอแก้ไขสัญญาโครงสร้างค่าเช่า JASIF โดยจะมีการขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าออกไป และขยายสัญญาที่เดิมจะหมดอายุ 29 ม.ค. 2575 เป็น 31 ธ.ค. 2581 มองโอกาสผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นในรอบนี้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากสัดส่วนของ GULF เข้ามาถือใน JAFIS 4.25% เป็นบวกต่อ ADVANC ในระยะสั้น เนื่องจากแรงกดดันต่อผลประกอบการหลังควบรวมลดลง แต่มองเป็น sentiment ลบต่อ JASIF จากปันผลที่จะลดลงจากรายได้ที่ลดลงตามสัญญาใหม่ แต่ในเชิงราคาเป้าหมายจะกระทบจำกัด เพราะแลกมาด้วยสัญญาที่ยาวขึ้น