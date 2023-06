FTI จับมือ 3 พันธมิตรจีน ตั้ง 3 บ.ย่อยผลิตชิ้นส่วนระบบกรองน้ำ

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” จับมือ 3 พันธมิตรจากจีน จัดตั้ง 3 บริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจผลิต และประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ รองรับการขยายตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

ดร. วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 3 บริษัท โดยเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 3 ราย ซึ่งพันธมิตรทั้ง 3 รายมีความเชี่ยวชาญในการผลิต และประกอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับระบบกรองน้ำ โดยมีรายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ดังนี้สำหรับบริษัทแรกนั้น จะมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย FTI จะถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ Shanghai Lyuden Environment & Technology Co., Ltd. จะถือหุ้นในสัดส่วน 49% ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิต และประกอบไส้กรองระบบกรองน้ำ และจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศขณะบริษัทที่ 2 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย FTI จะถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ Jiangyin Runyang Electronic Co., Ltd. จะถือหุ้นในสัดส่วน 49 % ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตและประกอบหม้อแปลง (Transformer) สำหรับระบบกรองน้ำ และจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศส่วนบริษัทสุดท้าย จะมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย FTI จะถือหุ้นในสัดส่วน 51 % และ Ningbo Aceboom Electric Motor Co., Ltd. จะถือหุ้นในสัดส่วน 49 % ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตและประกอบอุปกรณ์ Booster pump สำหรับระบบกรองน้ำ และจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทนั้น FTI จะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในขณะที่พันธมิตรทั้ง 3 ราย ตกลงแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วน 49 % ตามข้อตกลงในการร่วมทุนเพื่อความรวดเร็วในการจัดตั้งบริษัทย่อยเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกฎหมายและระเบียบที่เข้มงวดสำหรับกระบวนการทางการเงินในการโอนเงินเข้าหรือออกนอกประเทศ การจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว จะช่วยสร้างประโยชน์แก่ FTI จากต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง, การเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มการเติบโตในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เมื่อบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทได้จัดตั้งขึ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป