หลักทรัพย์บัวหลวงชวนลงทุน Fixed Coupon Note

หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนลงทุน Fixed Coupon Note อีกทางเลือกลงทุน ลดเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวน อีกทั้งยังได้ดอกเบี้ย

นายอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่าย Structured Product บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ตลาดหุ้นไทยจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นจากจุด Bottom ในช่วงกลางเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา แต่หุ้นไทยในภาพใหญ่ยังคงอยู่ในลักษณะแกว่งตัวออกข้างผันผวนและยังไม่มีปัจจัยใหม่สนับสนุน โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะออกแบบมาให้สามารถสร้างดอกเบี้ย เงินสดทุกเดือนตลอดอายุสัญญา FCNโดยปกติผลิตภัณฑ์ FCN จะอ้างอิงกับราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ 1-2 หุ้นอ้างอิงใน SET50 และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนตลอดอายุสัญญาไม่ว่าหุ้นจะขึ้น ลง หรือแกว่งออกข้างก็ตาม โดย FCN มีผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปอยู่ในช่วง 8-12% ต่อปี อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของหุ้นอ้างอิงในสัญญา ช่วงระยะเวลาลงทุน ราคาใช้สิทธิ (Strike) ราคา Knock Out และราคา Knock In ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบล่างที่ราคาหุ้นอ้างอิงสามารถปรับตัวลดลงไปได้ก่อนที่นักลงทุนจะมีโอกาสขาดทุนในส่วนของเงินต้น โดยราคา Knock In จะอยู่ที่ 80-90% ของราคาหุ้นอ้างอิง ณ วันทำสัญญา ดังนั้น นักลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรงได้เนื่องจากมีโอกาสที่นักลงทุนจะได้รับไถ่ถอนเงินต้นคืนเป็นหุ้น ส่วนราคา Knock Out เปรียบเสมือนราคากรอบบนเมื่อถึงรอบจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน หากราคาหุ้นอ้างอิงทั้ง 2 หุ้นในสัญญาสูงกว่าหรือเท่ากับราคา Knock Out นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยของงวดที่เกิดการ Knock Out พร้อมรับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และจะถือเป็นการจบสัญญา FCN โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องถือจนครบอายุทั้งนี้ สัญญา FCN ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ที่หมดอายุในช่วง 5 เดือนแรกของปี 66 พบว่าลูกค้าได้รับเงินต้นคืนเป็นเงินสดพร้อมดอกเบี้ย คิดเป็นสัดส่วนที่ 75% ของสัญญาทั้งหมด แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดกว่า 10% ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนถึงการตัดสินใจที่เหมาะสมของลูกค้าภายใต้การดูแลโดยผู้แนะนำการลงทุนที่เชี่ยวชาญของบริษัทที่สามารถใช้ FCN เป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนในสภาวะที่ตลาดผันผวน โดยสัญญา FCN ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 10.25% ต่อปีจุดเด่น FCN ของหลักทรัพย์บัวหลวง คือ 1.อ้างอิงกับคู่หุ้นที่ถูกคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเป็นหุ้นที่อยู่ในภาวะเหมาะสมในการเข้าทำสัญญา FCN 2.สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงได้จากรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่บริษัทนำเสนอและระดับราคาต่างๆ เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับความคาดหวังของตนเอง 3.สามารถซื้อ FCN โดยได้ราคาหุ้นอ้างอิงแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอจนสิ้นวันทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยืดหยุ่นขึ้น 4.ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท ทำให้สามารถจัดพอร์ตลงทุนและกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น 5.มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและผู้แนะนำการลงทุนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งมอบบริการและคำแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 6.บริษัทเป็นผู้ออกที่มีความมั่นคงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA จากทริสเรทติ้ง สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร.0-2618-1111