'เอ็นริช'ควงแขนทุนญี่ปุ่น พัฒนาโปรเจกต์ “ARCH Sukhumvit 39” บ้านเดี่ยวซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ เริ่มต้น 65 ลบ.

เอ็นริช ควงแขนทุนญี่ปุ่น เดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ “ARCH Sukhumvit 39” มูลค่า 835 ล้านบาท บนทำเลหรู สุขุมวิท 39 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยแบบลักชัวรี่ ภายใต้แนวคิด Guiding You to Practical Living มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้ลูกค้า และตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยจริง บนพื้นที่ใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยความสะดวกครบครันแบบฉบับไลฟ์สไตล์คนเมือง ใกล้ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งระดับโลก “The EM District” รถไฟฟ้า โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล และมีความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมการออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ จำกัดจำนวนเพียง 12 หลังเท่านั้น

ซึ่งเป็นการร่วมมือกันพัฒนาโครงการระหว่างกลุ่มบริษัทเอ็นริช กับบริษัท ไซบุแก๊ส โฮลดิ้ง จำกัด (Saibu Gas Holdings Co.,Ltd.) ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 90 ปี

ทางบริษัท ไซบุแก๊ส ก็ยังคงเชื่อมั่น และร่วมพัฒนาโปรเจกต์กับเอ็นริชในโครงการ "ARCH Sukhumvit 39"

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ กลุ่มบริษัทเอ็นริช เปิดเผยว่า หลังจากกลุ่มบริษัทเอ็นริช ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก อาทิ โครงการ THE MARQ Exquisite ราชพฤกษ์-จรัญสนิทวงศ์ บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ที่เลือกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพทั่วโลก โดยโครงการมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในบ้านผสานแนวคิดการจัดบ้านแบบ ‘คอนมาริ’ ในสไตล์ มาริเอะ คอนโดะ ร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษาระดับมาสเตอร์ ควบคู่กับการการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตอบรับกับการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จ และสามารถปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และด้วยความสำเร็จจากโครงการ THE MARQ Exquisite ราชพฤกษ์ -จรัญสนิทวงศ์นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอ็นริช ยังพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างเช่น ดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส หัวหิน อีกทั้งยังกวาดรางวัลระดับนานาชาติมามากมาย อาทิ Asia Pacific Property Awards และ Thailand Property Award เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่ตอบสนองทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม และฟังก์ชันการใช้งาน โดยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเอ็นริช มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิดหลัก คือ Guiding You to Practical Living ที่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิต รับฟังความต้องการจากผู้อยู่อาศัยจริง รวมทั้งนำไลฟ์สไตส์มาผสานกับนวัตกรรม ที่เอื้ออำนวยต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ มาพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความงามทางสถาปัตยกรรม และสุนทรียะในการใช้ชีวิต จึงทำให้โครงการมีความโดดเด่น และสอดรับกับเทรนด์การอยู่อาศัยในปัจจุบันสำหรับทุกคนในครอบครัวและจากความสำเร็จของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงแนวคิดการพัฒนาโครงการ ที่มุ่งเน้นการเติมเต็มทุกประสบการณ์การอยู่อาศัยให้เหมาะสม และลงตัวที่สุด บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศความพร้อมกับโครงการระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ บนทำเลที่ดีที่สุดของถนนสุขุมวิทภายใต้ชื่อ “ARCH Sukhumvit 39”สำหรับโครงการ ARCH Sukhumvit 39 พัฒนาเป็นโครงการบ้านระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ด้วยดีไซน์แบบ Modern Classic เน้นการออกแบบรูปทรง ARCH ทำให้โครงการโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนที่ดิน 2 ไร่ จำนวน 12 หลัง พื้นที่ใช้สอย 535-839 ตร.ม. ขนาด 4-5 ห้องนอน และที่จอดรถ 4-6 คัน* พร้อมลิฟต์ส่วนตัว ในราคาเริ่มต้น 65 ล้านบาท* โดยมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ สำหรับผู้สนใจในขณะนี้บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้ว ทางเว็บไซต์ของโครงการ https://bit.ly/3OLBMtn“เราใส่ใจเรื่องทำเลของโครงการที่เราจะพัฒนาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งโครงการ ARCH Sukhumvit 39 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราภูมิใจ เพราะทำเลที่เป็น CBD หรือ Central Business District ของกรุงเทพฯ ที่นับวันยิ่งหายากขึ้นเรื่อย ๆ” นางสาวสุพิชา กล่าวสำหรับพื้นที่โดยรอบโครงการ ได้รับการพัฒนาจนพรั่งพร้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ที่ทำให้การใช้ชีวิตสะดวกและง่ายดาย อาทิ บีทีเอสพร้อมพงษ์ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลก รวมถึงโครงการเอ็มสเฟียร์ที่กำลังจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวมีระยะห่างจากโครงการระยะเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้นอย่าง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ใกล้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและโรงเรียนนานาชาติอีกด้วย“ทั้งหมดนี้ สร้างความตื่นเต้นและท้าทายให้กับทีมของเรามาก ว่าจะทำอย่างไรให้การออกแบบที่อยู่อาศัยในทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ แห่งนี้ สามารถตอบสนองผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสม ทรงคุณค่า และสวยงามที่สุด ซึ่งจากความท้าทายดังกล่าว เราก็ได้สร้างสรรค์โครงการอาร์ค สุขุมวิท 39 ขึ้นมาจนสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา”.