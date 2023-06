Bangkok Residence ยกทัพอสังหาฯ เกรดพรีเมียมติดรถไฟฟ้ากว่า 10,000 ยูนิต จัดแคมเปญให้ชอปจุใจ

Bangkok Residence ผู้นำด้านการบริการอสังหาฯ ครบวงจร ที่มีคอนโดฯ และบ้านเดี่ยว ระดับพรีเมียมบนทำเลทองติดรถไฟฟ้าใจกลางกรุงเทพฯ มากที่สุด จัดแคมเปญ Bangkok Residence The Greatest Grand Sale ยกทัพอสังหาฯ ให้ลูกค้าคนไทย-นักลงทุนต่างชาติเลือกชอปอย่างจุใจกว่า 10,000 ยูนิต พร้อมจับมือ 6 พันธมิตรธุรกิจ ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท อัดฉีดความสุขให้ลูกค้าที่ซื้อ-เช่าบ้าน คอนโดฯ แบบแลนด์สไลด์ กับดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.99% และส่วนลดต่างๆ จากพันธมิตรชั้นนำมาเติมเต็มความสุขตลอด 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.นี้

“Real Estate for Happiness”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด (Bangkok Residence หรือ BR) เปิดเผยว่า “ในไตรมาสที่ 2 ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นแบรนด์ระดับชั้นนำของประเทศ จำนวน 6 พันธมิตร ประกอบด้วย ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ธัญ เอสเตท จำกัด ร่วมจัดแคมเปญ Bangkok Residence The Greatest Grand Sale 2023 เพื่อแจกความสุข 5 ต่อ ให้ลูกค้าที่ซื้อ/เช่า อสังหาริมทรัพย์จาก Bangkok Residence บนย่านทำเลทอง ที่มีอยู่มากกว่า 10,000 ยูนิต โดยร่วมกันแจกความสุข รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา มีลูกค้าสนใจอสังหาริมทรัพย์จาก Bangkok Residence มากกว่า 5,000 ราย โดยมีต่างชาติมากกว่า 20% โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน และตะวันตกที่สนใจทั้งซื้อ-เช่าอสังหาริมทรัพย์ทำเลทองจำนวนมาก โดยมียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสแรกมีอัตราการเติบโตมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 30%ในการจัดแคมเปญนับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญในวงการผู้ให้บริการธุรกิจอสังหาฯ ที่เกี่ยวเนื่องผนึกกำลังมาร่วมเติมเต็มความสุขให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิดโดยอสังหาริมทรัพย์ที่ Bangkok Residence นำมาเสนอให้ลูกค้าเลือกล้วนเป็นยูนิตพิเศษติดรถไฟฟ้า เกรดพรีเมียม ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นยูนิตที่ดีที่สุดเฉพาะช่วงเวลานี้ ทั้งที่เป็น Rare item Special Deal หรือ Secret Deal และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจะรับความสุขแรก เป็นบัตรกำนัลมูลค่า 700 บาท ใช้ได้ที่ Tops Online พร้อมทั้งรับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.99% จากธนาคาร UOB และรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท (เมื่อใช้บริการสินเชื่อจากธนาคาร UOB ) อีกทั้งรับบัตรกำนัล ความสุข 5 รายการ จากเหล่าพันธมิตร รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่- สุขที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 700 บาท ใช้เป็นส่วนลดที่ Tops Online- สุขที่ 2 บัตรกำนัล ใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อซื้อ Gadget หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดล้ำจาก .Life- สุขที่ 3 บัตรกำนัล ใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 20% และลดเพิ่มอีกสูงสุด 5% เมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ จาก SB Design Square- สุขที่ 4 บัตรกำนัล ใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับการตกแต่งภายใน จาก Udee design- สุขที่ 5 บัตรกำนัล ใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อซื้อของตกแต่งบ้านจาก PROMAโดยแคมเปญจะดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการ ฝากขาย ฝากเช่า หรือ ซื้อ เช่าอสังหาฯ เป็นจำนวนมาก โดยตั้งเป้ารายได้ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญไว้ที่ประมาณประมาณ 47.3 ล้านบาท สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเลือกชมห้องที่โครงการต่างๆ หรือติดตาม Bangkok Residence ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ Website : www.thebkkresidence.com Line : @bkkresidence หรือ เข้าไปเยี่ยมชมที่โครงการ Hi-light จาก BR Express ที่มีห้องให้เลือกมากที่สุด ได้แก่ โครงการ Aspire พระราม 9 โครงการ Villa สาทร โครงการ The Seed Mingle ศาลาแดง โครงการ Villa อโศก โครงการ Villa ราชเทวี โครงการ Rhythm รัชดาฯ โครงการ Noble Revolve 2 รัชดาฯ โครงการ The Address สาทร และโครงการ Siri at สุขุมวิท เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ Property Consultant คอยให้คำปรึกษาแนะนำฟรี