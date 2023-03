DEMCO ลุยชิงเค้ก 2 หมื่นล้านบาท ประมูลงาน กฟผ.-กฟภ.

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีกว่า 2,927 ล้านบาท และเตรียมยื่นประมูลงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท และงาน MEIT กลุ่มงานปิโตรเคมีขณะเดียวกัน ยังมีแผนขยายธุรกิจเข้าสู่พลังงานหมุนเวียน โดย DEMCO ผ่านความพร้อมและคุณสมบัติทางเทคนิค จำนวน 3 โครงการ มีปริมาณขายไฟรวม 107 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแบบ SPP ขนาดสัญญาซื้อขาย 90 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแบบ VSPP ขนาด 8 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 9 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) จากการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐสัญญาซื้อขายไฟรวม 5,203 เมกะวัตต์ และภาครัฐยังมีแผนจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มอีก 3,662 เมกะวัตต์ ซึ่ง DEMCO จะเข้ายื่นเสนอโครงการขายไฟต่อไปนอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในปี 2566 ไว้จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดโซลาร์รูฟท็อป จำนวน 10 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้าติดตั้งครบ 20 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ หลังจากในช่วงที่ผ่านมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 เมกะวัตต์“เรายังคงมองหาโอกาสการขยายการลงทุนใหม่ๆ ที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อสร้าง New S Curve เช่น Computerized Base, Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage, Energy Management เพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนในปีนี้ นอกเหนือจากธุรกิจเดิม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวในที่สุดทั้งนี้ ล่าสุด DEMCO ในฐานะ Consortium of Larsen & Toubro Limited, Sri U-Thong Limited and DEMCO Public Company Limited (สัญญาค้าร่วม) ได้รับหนังสือจ้างจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV ท่าตะโก-สามโคก ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร สำหรับการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยงานที่ได้ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 1,665.05 ล้านบาท แบ่งเป็นของ DEMCO จำนวน 554.39 ล้านบาท และ Larsen & Toubro Limited จำนวน 552.32 ล้านบาท และ SRI U THONG LIMITED จำนวน 558.35 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน นับจากวันที่ได้รับ LOIนอกจากนี้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา DEMCO ได้มีการเซ็นสัญญางานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 4 ช่วงถนนพระปกเกล้า ถนนเวียงแก้ว ถนนมูลเมือง ถนนจ่าบ้าน และถนนราชมรรคา จังหวัดเชียงใหม่ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 266.80 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน