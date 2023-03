ธอส.ตั้งเป้าปี 66 ขายบ้านมือสอง 4,500 ล้าน จัดทรัพย์เด่น 1,300 รายการ เปิดประมูลออนไลน์ครั้งแรกของปี

ธอส.จัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ “4.4 GHB’S NPA Surprise Sale” ผ่าน Application : GHB ALL HOME วันที่ 4 เม.ย.นี้ นำทรัพย์เด่น ทำเลดีมากกว่า 1,300 รายการทั่วประเทศมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุด 40% จากราคาประเมินปัจจุบัน พิเศษ!! พร้อมรับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูลเมื่อทำนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 2 มิ.ย.66 มั่นใจมีลูกค้าประชาชนยังคงให้ความสนใจบ้านมือสอง ธอส. อย่างต่อเนื่อง หลังปี 2565 สามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 809.63 ล้านบาท





โดยธนาคารมีกำหนดจัดงาน “ประมูลบ้านมือสอง ธอส. ออนไลน์ 4.4 GHB’S NPA Surprise Sale” พร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ผ่าน Application : GHB ALL HOME ที่ทำให้การประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ธอส. ง่ายมากขึ้น โดยนำบ้านมือสอง ธอส.ทั่วประเทศมากกว่า 1,300 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่ามาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 40% จากราคาประเมินในปัจจุบัน และหากโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูล แบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 700 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น ทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 20.2 ตารางวา ในโครงการฟ้าปิยรมย์เรือนพฤกษ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ราคาเริ่มต้นประมูล 1.65 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่บนถนนสายหลัก เดินทางได้อย่างคล่องตัว และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

สามารถจำหน่ายบ้านมือสอง ธอส.ตลอดทั้งปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง 809.63 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงโปรโมชันพิเศษในงานประมูลและส่วนลดที่ธนาคารมอบให้สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านมือสองธอส. ยังคงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าในปี 2566 ธอส. จะสามารถจำหน่ายบ้านมือสอง ธอส. ได้ถึง 4,500 ล้านบาทตามที่ตั้งไว้ขณะที่ทรัพย์ในส่วนภูมิภาคนำออกประมูลมากกว่า 600 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น ทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 17.30 ตารางวา ในหมู่บ้านสุภาพร 7 อ.สามพราน จ.นครปฐม ราคาเปิดประมูลเริ่มต้น 1.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานพยาบาล ส่วนทรัพย์ที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดมีราคาเริ่มต้นเพียง 55,000 บาทเท่านั้น ได้แก่ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ขนาดเนื้อที่ 60 ตารางวา ในหมู่บ้านขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์จริงก่อนการเข้าร่วมประมูล หรือรับชมภาพทรัพย์ได้ทาง Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com และสามารถลงทะเบียนชำระเงินประกันเข้าร่วมประมูล จำนวน 5,000 บาท/1 รายการทรัพย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม ถึงภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. ได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลด Application : GHB ALL HOME ผ่านระบบ iOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนการใช้งาน จากนั้นเลือกเมนู “ประมูลทรัพย์ Online” และเลือกทรัพย์ที่ต้องการ ก่อนชำระเงินประกันผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือ QR Code เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาในงานได้ทันทีทั้งนี้ หากลูกค้าชนะการประมูลและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันที่จัดประมูลออนไลน์ ยังสามารถใช้ “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด) และผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เพียงชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาประมูลได้อีกด้วย พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. รับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ราย/1 ใบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME