ธอส.จับมือ SAM จัดแพกเกจดอกเบี้ยต่ำ กู้ซื้อบ้านมือสอง

ธอส.จับมือ SAM สานต่อส่งเสริมให้คนไทยมีบ้าน จัดดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก ต่ำสุดเพียง 3.80% ต่อปี ในโครงการ "สินเชื่อบ้าน บบส.(SAM) by GHB" วงเงิน 800 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านมือสองจาก SAM เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ ลดภาระผ่อนค่างวดเมื่อเทียบกับเงินดาวน์เฉลี่ย 2,000-3,000 บาท/เดือน

ส่วนลูกค้าเก่าของ SAM ที่อยู่ในโครงการ SAM Super Light ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าอยู่ระหว่างผ่อนชำระ จำนวน 364 รายนั้น สามารถยื่นขอสินเชื่อตามเงื่อนไขของโครงการได้เช่นกัน และคาดว่าจะได้รับความสนใจและตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในฐานะที่ SAM เป็นหนึ่งในเครื่องมือการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับว่าเป็นการช่วยนำส่งคืนสินทรัพย์ที่ทิ้งร้างกลับมาใช้ประโยชน์ ต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจผ่านระหว่างบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย ธอส.เตรียมกรอบวงเงินรวม 800 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกต่ำสุดเพียง 3.80% ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านมือสองจาก SAM เข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยมีภาระการผ่อนชำระเงินงวดลดลงเมื่อเทียบกับการผ่อนเงินดาวน์เฉลี่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาท เพิ่มโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านมือสอง (ทรัพย์ NPA) จากบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่าน "โครงการสินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB" กรอบวงเงินรวม 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-2.60% ต่อปี (3.80%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR-1.00% (5.40%) และกรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% (5.90%) กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ = MRR วัตถุประสงค์การให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย โดยผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 4,700 บาทเท่านั้น สามารถลดภาระการผ่อนชำระเงินงวดลงเมื่อเทียบกับการผ่อนเงินดาวน์เฉลี่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาท ยื่นคำขอกู้อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอขอบคุณ ธอส.ในการลงนาม MOU ครั้งนี้ ซึ่งนำมาสู่การเปิดตัวแคมเปญ "สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB" และโปรโมชัน "กู้ได้ให้เลย" ซึ่งเป็นการให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าของ SAM ควบคู่กัน โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นมีส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าหรือผู้สนใจที่กำลังมองหาหรือต้องการซื้อทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ในทำเลดีและราคาเหมาะสมทั่วประเทศจาก SAM ด้วยวิธีเสนอซื้อตรงหรือประมูล จะได้รับสิทธิและอัตราดอกเบี้ยพิเศษในการขอสินเชื่อผ่าน ธอส. พร้อมบัตรสมนาคุณเพิ่มเติมจาก SAM ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับโปรโมชัน "SAM Super Light" ที่ SAM จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะลูกค้าประชาชนรายย่อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้แนวคิด "ซื้อคุ้มกว่าเช่า" โดยคิดเป็นค่าผ่อนง่ายๆ เพียงล้านละ 7,500 บาท/เดือน ซึ่งการผ่อนชำระค่าซื้อทรัพย์ในช่วง 4 ปี แบบไม่มีดอกเบี้ยนี้จะช่วยลดยอดเงินค่าซื้อทรัพย์ที่ต้องจ่ายในงวดสุดท้ายลงได้ถึง 40% คงเหลือเงินที่ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อนำมาชำระงวดสุดท้ายเพียง 60% เท่านั้น ส่งผลให้เงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลืออยู่จะอยู่ในเกณฑ์ LTV (เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) ประกอบกับประวัติการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องถึง 4 ปี จะช่วยสร้างเครดิตให้ลูกค้า ที่จะมีส่วนช่วยทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้ง่ายขึ้น