ปชช.กว่า 2,000 ราย รับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ'บ้านล้านหลัง เฟส3'แค่ 9 ชม.ยอดทะลุ 3,000 ลบ.

โครงการบ้านล้านหลัง คึกคัก ประชาชนแห่ขอยื่นขอเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 3 ด้าน ธอส.ระบุวันแรกยอดรับรหัสเพียงแค่ 9 ชม.ทะลุ 3,000 ล้านบาท

ล่าสุด ณ เวลา 18.00 น. วันนี้ หรือเพียง 9 ชั่วโมง ภายหลังเปิดให้ประชาชนรับรหัสเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจรับรหัสเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 3,000 ล้านบาท

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้ ธอส.สานต่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN หรือ GHB ALL ตั้งแต่เปิดจองวันแรกวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปนั้นสะท้อนความน่าสนใจของที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกเท่ากับ 3.00% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 60 งวดแรก ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ให้กู้บ้านราคา ซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้างและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งประเภทบ้าน หรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม)ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. หรือเพื่อปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการ อยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือห้องชุด พิเศษ!! ธอส.ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการมีบ้านให้กับลูกค้าด้วยการยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง) อีกด้วยทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการแล้ว สามาถนำรหัสดังกล่าวมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th