บัตรกรุงศรี นาวอัดแคมเปญรุกตลาดนิวเจน ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายโต 30%

เปิดเผยว่า หลังจากบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม บัตรเครดิตเพื่อชีวิตดิจิทัล เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2564 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยตั้งแต่เปิดตัวจนถึงสิ้นปี 2565 มียอดสมัครบัตรใหม่กว่า 50,000 ใบ และในปีที่ผ่านมา มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรร่วม 2,000 ล้านบาท ในปีนี้เพื่อฉลองความสำเร็จของบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม บริษัทจึงเตรียมรุกตลาดต่อเนื่อง โดยได้เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษ “ใช้ NOW ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น กับเต ตะวัน” ลุ้นชิงรางวัลแพกเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 3.16 ล้านบาท พร้อมอัดแคมเปญสื่อสารการตลาดต่อเนื่องผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย ชูจุดเด่นของบัตร NOW ที่มอบเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม 5% ทุกการใช้จ่ายออนไลน์ ตอบโจทย์และรุกขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมียอดสมัครบัตรใหม่ 39,000 ใบ และตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม 2,600 ล้านบาท เติบโต 30% ภายในปีนี้ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเจน Y และ Z อายุ 21-35 ปี ที่ชอบใช้จ่ายบนโลกออนไลน์ และต้องการออกไปใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ในปี 2565 มีสัดส่วนเป็นยอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์สูงถึง 60% ในปีนี้กลยุทธ์การตลาดของบริษัทจึงเน้นตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ โดยยังคงเน้นสื่อสารจุดเด่นของบัตรที่มอบเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม 5% ทุกการใช้จ่ายออนไลน์ ครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป ผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเปิดตัวแคมเปญ “ใช้ NOW ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น กับเต ตะวัน” ลุ้นรางวัลแพกเกจทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับนักแสดงชื่อดัง เต ตะวัน วิหครัตน์ ตั้งแต่ 15 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2566 เพียงสมัครบัตรใหม่และมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุกๆ 500 บาท รับ 10 สิทธิลุ้นรางวัล สำหรับลูกค้าใหม่ หรือรับ 5 สิทธิ เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท และรับ 1 สิทธิ เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุก 500 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบัน โดยคาดว่าแคมเปญส่งเสริมการตลาดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี โดยผู้โชคดี บินไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โอซากาและนาโกยา แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเต ตะวัน วิหครัตน์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารวมกว่า 3.16 ล้านบาท