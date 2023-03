PLUS ลั่นปี 66 รายได้นิวไฮใหม่ ลุยขยายตลาด-ออกผลิตภัณฑ์ใหม่

“โรแยล พลัส” เปิดแผนธุรกิจปี 66 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ตั้งเป้ารายได้โต 30% ทำสถิตินิวไฮใหม่ ลุยขยายตลาดตามแผน โดยคำสั่งซื้อน้ำมะพร้าวยังสดใส จ่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มกำลังผลิต ลงทุนสายการผลิตขวดพลาสติก (PET) ล่าสุดอยู่ระหว่างรอเครื่องจักรเข้ามา คาดภายในช่วงปลายไตรมาส 2/66 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้





นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในปี 2566 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้จากการขายเติบโตที่ระดับ 30% ซึ่งถือเป็นรายได้ที่เติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ (New High) ต่อเนื่องจากปี 2565 จากการขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งจากลูกค้าเดิมที่มีอยู่ และลูกค้าใหม่ๆ ที่เข้ามาเพิ่ม และมีการออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ ในปี 2566 รวมทั้งมีการปรับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตลาดใหม่ด้วย“เชื่อว่าในปี 2566 ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มประเภทน้ำมะพร้าวยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตหลักๆ จะมาจากตลาดเครื่องดื่มประเภทน้ำมะพร้าวของโลกยังมีอัตราการเติบโต ประกอบกับกลุ่มลูกค้ามีการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย” นายพลแสง กล่าวโดยกลยุทธ์ที่จะหนุนการเติบโต ประกอบด้วย ตลาดสหรัฐอเมริกา มีการช่วยตัวแทนกระจายสินค้า (Distributor) ขยายตลาด และช่องทางจำหน่ายใหม่ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมในห้างวอลมาร์ท อีกทั้งบริษัทฯ ยังมองหาโอกาสจาก Distributor รายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจาหลายราย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการขยายตลาดด้วย ในขณะที่ตลาดตะวันออกกลางจะมีการขยายตลาด และหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้มากขึ้นนายพลแสง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตลาดใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 200 ล้านขวดต่อปี โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนจะมาจากเงินจากการขายหุ้น IPO ในปีที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทุนสายการผลิตขวดพลาสติก (PET) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเครื่องจักรเข้ามา คาดว่าภายในช่วงปลายไตรมาส 2/2566 จะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวจะเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถรองรับการผลิต ทั้งสินค้าเดิม และสินค้าใหม่ๆ ของ PLUS ได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอีกด้วย