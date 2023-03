RICHY จับมือ "Kokotel" บริหารโครงการ "The Rich Residence Hotel"

"ริชี่ เพลซ 2002" เซ็นลงนามความร่วมมือกับ Kokotel (Thailand) Co.,Ltd.บริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญ Hotel Operator ด้านการบริหารจัดการโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่น เข้าร่วมบริหารโครงการ The Rich Residence Hotel เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างรายได้เพิ่มในรูปแบบ recurring income และตอบโจทย์ลูกค้าต้องการลงทุนให้เช่าอสังหาฯ พร้อมมีการันตีผลตอบแทนสูงถึง 21%ใน 3 ปี รวมทั้งช่วยต่อยอดธุรกิจ ผลักดันอนาคตโตก้าวกระโดด

น.ส.พิชญา ตันโสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) RICHY เปิดเผยว่า บริษัทได้เซ็นลงนามความร่วมมือกับบริษัท Kokotel (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญ Hotel Operator ด้านการบริหารจัดการโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่น เน้นบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง โดยใช้การบริหารจัดการโรงแรมภายใต้โมเดล “Centralized Operation” บริหารธุรกิจโรงแรมจากศูนย์กลาง ดูแลจัดการโรงแรมครบวงจร โดย Kokotel จะเข้ามาร่วมบริหารในโครงการ The Rich Residence Hotel เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในทำเลดีที่สุดของกรุงเทพฯ โดยการได้ร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความเป็นมืออาชีพของทีมบริหาร Kokotel จะตอบโจทย์ของบริษัทฯ ได้ดีที่สุด และสามารถจะช่วยต่อยอดในโครงการอื่นๆ ที่กำลังศึกษาเพิ่มเติมอีกในอนาคต"สำหรับผลตอบแทนที่จะได้จากความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยตอบโจทย์เจ้าของห้อง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ขณะที่บริษัทฯ จะได้รับรายได้ในรูปแบบ recurring income เนื่องจากบางส่วนของโครงการยังเป็นส่วนที่ทางบริษัทฯ ยังถือครอง ขณะเดียวกัน Kokotel มีความชำนาญในการบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งการได้มาเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมกันจะช่วยต่อยอดธุรกิจผลักดันการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด" น.ส.พิชญา กล่าวสำหรับความร่วมมือดังกล่าว นอกจากการให้บริการในส่วนของโรงแรมแล้วทาง RICHY จะมีการทำแคมเปญแพกเกจในส่วนของ Wellness เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดี ในการเปิดคลินิกด้าน Wellness ซึ่งสามารถนำมาจัดทำเป็นแคมเปญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาใช้บริการในส่วนของโรงแรมด้วยขณะเดียวกัน ในส่วนของลูกบ้านหรือนักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุน ทาง RICHY ได้ออกแคมเปญร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีพร้อมที่จะการันตีผลตอบแทน ซึ่งการลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะมีการประกันผลตอบแทนอย่างน่าสนใจระดับสูง การันตี 21% รวม 3 ปี ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 6.89 ล้านบาทต่อยูนิตเท่านั้น รวมทั้งแนวโน้มผลตอบแทนมีโอกาสเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยหลังจาก 3 ปีถัดไป ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5-7%นายเรย์ มัทสึดะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Kokotel (Thailand) Co.,Ltd. (โคโคเทล) กล่าวว่า การที่ตัดสินใจลงนามเป็นพันธมิตรในการบริหารโรงแรมให้ RICHY เนื่องจากมองเห็นศักยภาพและการเติบโต เนื่องจาก The Rich Residence Hotel เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในทําเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเล CBD พื้นที่ธุรกิจและการลงทุน อย่าง "เพลินจิต-นานา“ และถนนเพลินจิตยังเป็นถนนธุรกิจการค้าปลีกสายสำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ อีกด้วย ตอบโจทย์ทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ระบบการคมนาคม อาคารสำนักงานเกรด A และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวมทั้งทำเลเพลินจิต-นานายังมีสถานทูตและสถานกงสุลต่างๆ กว่า 20 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลก เช่น โรงงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงเป็น Welcome Area สำหรับชาวต่างชาติอนึ่ง บริษัท Kokotel (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญ Hotel Operator ด้านการบริหารจัดการโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่น เน้นบริหารธุรกิจโรงแรม ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมามีการให้บริการทั้งในส่วนที่โคโคเทลไปเทกโอเวอร์มาบริหารเอง และในส่วนที่ร่วมมือกับเจ้าของโครงการ โดยปัจจุบันมีโรงแรมที่บริหารอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักในประเทศไทย เช่น ภูเก็ต กระบี่ พัทยา กรุงเทพฯสำหรับโคโคเทล ใช้การบริหารจัดการโรงแรมภายใต้โมเดล “Centralized Operation” บริหารธุรกิจโรงแรมจากศูนย์กลาง ดูแลจัดการโรงแรมครบวงจร ด้วยทางโคโคเทลจะมีทีมหลังบ้านที่ช่วยดูแลทุกขั้นตอน ทำให้เจ้าของโครงการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโรงแรม และเพิ่มประสิทธิภาพการขายเพื่อผลประกอบการที่ดีกว่าเดิม โดยโมเดลดังกล่าวจะเริ่มจากการสร้างทีมหลังบ้านที่ทำงานโดยทีมบริหารโรงแรมมืออาชีพจากสำนักงานใหญ่โคโคเทล ที่จะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างสอดคล้องกัน ได้แก่ ทีมขายและทีมตลาด กับการวางแผนขายห้องพักอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทั้งการขายแบบออนไลน์และผ่านตัวแทนต่างๆ พร้อมประเมินสภาพทางการตลาดและปรับโครงสร้างราคาของโรงแรมอย่างเหมาะสม ทีมบัญชี ทำงานบันทึกและสรุปงบกำไรขาดทุนอย่างมืออาชีพ ทีมไอที ทำหน้าที่คัดเลือกและควบคุมระบบไอที รวมถึงจัดการซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการบริหารโรงแรมอย่างเหมาะสม โดยทีมหลังบ้านโคโคเทลจะรับหน้าที่บริหารงานแทนเจ้าของโรงแรม พร้อมส่งมอบรายงานและจัดประชุมแจ้งผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน