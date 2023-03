SYNEX ปี 66 สร้างไอทีอีโคซิสเต็มครบวงจร บุกตลาดคอมเมอร์เชียล หนุนเป้ารายได้แตะ 4 หมื่นล้าน

น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เปิดกลยุทธ์ปี 2566 คาดเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญจากเทรนด์ของตลาดไอทีและสินค้าเทคโนโลยีมีดีมานด์ต่อเนื่อง รับเทรนด์ดิจิทัล โดยซินเน็คฯ มีจุดเด่นในด้านสินค้าและบริการครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าคอมเมอร์เชียลที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น และซินเน็คฯ ยังถือเป็นดิสทริบิวเตอร์ที่มีมาร์เกตแชร์อันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าคอมเมอร์เชียล ทำให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และตอบโจทย์ในทุกเทรนด์ของเทคโนโลยีอีกทั้งการเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรเติมเต็มอีโคซิสเต็มให้ครบวงจร และสามารถตอบสนองผู้บริโภคให้มากขึ้น พร้อมสร้าง S-Curve ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า System and Storage และกลุ่มสินค้า Network and Security ที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ จึงเดินหน้าขยายพอร์ตที่พร้อมเป็น Solution-Based ดันเป้าหมายพอร์ตคอมเมอร์เชียลเติบโต 25% ขณะที่สินค้ากลุ่มคอนซูเมอร์ดีมานด์ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง สอดรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งนี้ ล่าสุด ซินเน็คฯ ได้รับประกาศแต่งตั้งจากแบรนด์ ACER ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า Consumer ลุยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ACER Consumer นอกจากนี้ ยังมีสินค้ากลุ่ม Lifestyle ที่ได้จับมือกับ GARMIN ในการจำหน่ายนาฬิกาเพื่อสุขภาพ เตรียมเผยความร่วมมือใหม่กับ Nintendo Switch ดีลเด็ดที่มาเขย่าวงการไอทีมากขึ้น จากในปีที่ผ่านมาถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โตถึง 1,961% ตอกย้ำการเป็น No.1 Gaming Distributorนอกจากจะมุ่งมั่นในการบริหารงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) จัดตั้งโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โครงการ “Trusted by Synnex E-Waste” ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่ โครงการปั้นช่างสร้างอาชีพ และให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ วิทยาลัยอาชีวะ โรงเรียน โรงพยาบาล วัดและชุมชน สะท้อนจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลการลดก๊าซเรือนกระจก และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THIS) และ ESG 100ซินเน็คฯ ยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็น 74% ของกำไรสุทธิด้านผลประกอบการในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำรายได้ 39,061.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,975.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.33% ทำสถิติ All time high จากการโตขึ้นอย่างมากของยอดขายสินค้ากลุ่มคอมเมอร์เชียลที่ 22.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 816.07 ล้านบาท จากผลกระทบของส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ลดลง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนน.ส.สุธิดา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ซินเน็คฯ มั่นใจยังเติบโตแม้ปัจจัยลบต่างๆ ยังคงมีเข้ามา โดยปีนี้เรายังคงตั้งเป้ารายได้มากกว่า 40,000 ล้านบาท จากการมี New Product และ IT Solution ใหม่เข้ามาสร้างการเติบโต เดินหน้ามองหาธุรกิจและพันธมิตรใหม่มาเติมเต็มอีโคซิสเต็มให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยไฮไลต์ของปีนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอมเมอร์เชียล มุ่งเน้นขาย IT Solution รวมถึงด้าน Network และ Cyber security คาดสามารถทำนิวไฮได้ ตั้งเป้าบุกตลาดให้มากขึ้น เสริมพอร์ตให้แข็งแกร่ง พร้อมบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งด้านอุตสาหกรรมไอที เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น”