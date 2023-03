‘เพียร์ ฟอร์ ออล’ เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘StockLend by NestiFly’

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด หรือ PFA ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA และบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS (สัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ) ร่วมกันยกระดับวงการ Fintech อีกขั้น ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มการเงิน “StockLend by NestiFly” โดยบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด หรือ NestiFly ที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลและบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Peer-to-Peer Lending Platform) รายแรกของประเทศไทย ซึ่งจะร่วมมือกับดิจิทัลโบรกเกอร์ที่กำลังมาแรงอย่าง บล.ลิเบอเรเตอร์ หรือ Liberator มารับหน้าที่เป็น custodian (ผู้ให้บริการเก็บรักษาเงินและหลักประกัน) โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 นี้นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA เผยว่า “การเปิดตัวของ “StockLend by NestiFly” ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของวงการ Fintech ในประเทศไทย เราคาดหวังให้ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกทางการเงินที่สะดวก ปลอดภัย เข้ากับยุคสมัย การเป็นผู้เริ่มต้นในวงการ Fintech นี้เป็นความยินดีอีกขั้นหนึ่งของเรา โดยต้องขอบคุณทีมงานและพันธมิตรทุกภาคฝ่ายที่มีส่วนร่วมทำให้ “StockLend” ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ซึ่งทาง AQUA ในฐานะผู้ร่วมทุนในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด เชื่อว่าธุรกิจนี้จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้ทางบริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีแผนตั้งเป้าจะขยายพอร์ตสินเชื่อ StockLend 12,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี อีกด้วย”ด้าน นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวว่า “การเปิดตัวแพลตฟอร์มที่ให้บริการ P2P Lending อย่าง ‘StockLend’ เป็นอีกหนึ่งสัญญาณดีที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อีกระดับหนึ่งของอุตสาหกรรม Fintech และเปิดโอกาสด้านการเงินการลงทุนใหม่ให้สังคม โดยประมาณการยอดปล่อยกู้ของ StockLend ในปีนี้อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ความร่วมมือทางธุรกิจกับ AQUA ในครั้งนี้ยังช่วยเสริมภาพโครงสร้างกลุ่มธุรกิจภายในของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนขึ้น หลัง NEWS ประกาศเดินหน้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินอย่างเต็มรูปแบบ”“StockLend” คือแพลตฟอร์ม P2P Lending ทางเลือกใหม่สำหรับผู้กู้และนักลงทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีหุ้นสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลโดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน 100% ในรูปแบบ Smart Contract ผ่านเทคโนโลยี Blockchain และใช้หุ้นจาก SET ที่ผ่านการคัดกรองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย Peer-to-Peer Lending เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปหรือกลุ่มธุรกิจได้รับสินเชื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วยทั้งนี้ นักลงทุนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StockLend by NestiFly ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ iOS App Store และ Google Play Store หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @nestifly