บล.พายมองบรรยากาศลงทุนผ่อนคลายหนุน SET ค่อยๆ ฟื้น

บทวิเคราะห์จาก บล.พาย (Pi) ประเมินกรอบดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) สัปดาห์นี้ที่ 1,590-1,630 จุด โดยมองว่าตลาดหุ้นไทยจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น หลังจากบรรยากาศการลงทุนเริ่มดูผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนปิดบวก 0.12% แต่ยังต้องระมัดระวังการซื้อขายก่อนการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 0.4% หลังจากผู้บริหาร Chevron ออกมาระบุว่าภาวะตลาดน้ำมันค่อนข้างตึงตัวดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ปรับตัวขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ มองการปรับฐานลงมาของ SET INDEX จากจุดสูงสุดถึงล่าสุดราว 4.6% Price In ประเด็นลบด้านผลประกอบการและตอบรับกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ไปพอสมควร ขณะเดียวกัน US Bond Yield เริ่มชะลอตัวลง จึงเชื่อว่า SET จะเริ่มฟื้นตัวได้บ้าง แต่ยังให้น้ำหนักเป็นเพียงการฟื้นตัวช่วงสั้นเนื่องจากระยะถัดไปยังเต็มไปด้วยหลายความเสี่ยงสัปดาห์นี้ปัจจัยสำคัญติดตาม (1) วันอังคารประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายการเงินครึ่งปีต่อคณะกรรมการในกรุง Washington DC เชื่อว่าตลาดจะไปให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อและดอกเบี้ย หากส่งสัญญาณผ่อนคลายตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวต่อ (2) วันพุธสหรัฐฯ มีกำหนดรายงานการจ้างงานภาคเอกชน โดย ADP Bloomberg คาดไว้ที่ 1.95 แสนราย หากต่ำกว่าคาดจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นและ (3) การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญเพราะมีผลสูงกับตลาด Bloomberg คาดการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 2.06 แสนราย อัตราการว่างงานที่ 3.4% หากต่ำกว่าคาดจะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นส่วนในประเทศติตตามเงินเฟ้อไทยประจำเดือน ม.ค. ในช่วงเช้าวันอังคาร Bloomberg คาดไว้ที่ 4.1%YoY หากต่ำกว่าคาดจะเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินบาทและทิศทาง Foreign Fund Flowในส่วนของ Sector ที่น่าสนใจสำหรับการ Trading ในการฟื้นตัวมองไปที่ Domestic Play เนื่องจากทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้างชัดเจน เชิงกลยุทธ์เลือก Bank (BBL KBANK SCB TTB TISCO) ค้าปลีก (BJC CRC CPALL HMPRO) ท่องเที่ยว (AOT MINT SHR VRANDA) ศูนย์การค้า (CPN) โรงภาพยนตร์ (MAJOR) ขนส่ง (BEM) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF RATCH) เครื่องดื่ม (ICHI) ร้านอาหาร (M) สินค้า IT (COM7)AOT (ถือ/ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท) ราคาหุ้นปรับฐานลงมาจนเริ่มน่าสนใจสำหรับ Trading ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งซึ่งผลประกอบการกำลังฟื้นตัวตามการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดว่าผลประกอบการจะเห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะตั้งแต่ FY2Q23 เป็นต้นไปที่จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาอย่างมาก ขณะที่ในช่วง FY3Q23 จะสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วทำให้จะเก็บการก้าวกระโดดของผลประกอบการอย่างมากCPN (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 83.00 บาท) ในแง่การดำเนินงาน CPN ได้รับผลดีจากมาตรการเปิดประเทศของจีนที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างมาก โดยปี 23 เราประเมินรายได้อยู่ที่ 40,917 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 12,855 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปี 19 แล้ว ส่วนกำไรงวด 4Q22 ออกมาใกล้เคียงคาดที่ระดับ 2,800 ล้านบาท