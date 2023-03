CP LAND ชวนครีเอตวิดีโอชิงรางวัล MacBook Air M1 และบัตรที่พักโรงแรมเครือฟอร์จูนฯ ทั่วประเทศ

CP LAND ชวนสายคอนเทนต์ครีเอตวิดีโอสุดสร้างสรรค์บน TikTok ชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ MacBook Air M1 และบัตรที่พักโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป 13 แห่งทั่วประเทศ

หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ลงบน TikTok ไม่ว่าจะร้อง เล่น หรือเต้น กับเพลง ‘หัวใจผูกกัน’ เวอร์ชัน “Happiness is All Around” จาก ช่อง CPLAND.official ชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Macbook Air M1 และบัตรที่พักสุดพิเศษจากโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป 13 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพียงทำตามกติกา 2 ข้อง่ายๆ ดังนี้1.ครีเอต Video Content ตามความถนัด ร้อง เต้น หรือเล่น เพลง ‘หัวใจผูกกัน’ เวอร์ชัน “Happiness is All Around” จากช่อง TikTok: CPLAND.Officia Link : https://vt.tiktok.com/ZS8uFbJbb ความยาวไม่เกิน 1 นาที2.โพสต์คลิปที่ทำลงบน TikTok เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #CPLANDหัวใจผูกกันรายละเอียดรางวัล- Apple Macbook Air 13” M1 256 GB สำหรับผู้ที่มียอดแชร์มากที่สุด- บัตรที่พักโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ปทั่วประเทศพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านจำนวน 15 รางวัล สำหรับผู้ที่มียอดไลก์สูงสุด 15 ลำดับแรกการตัดสิน1.ครีเอเตอร์ต้องทำตามกติกาครบทั้ง 2 ข้อที่บริษัทฯ กำหนดไว้2.ทางบริษัทจะทำการคัดเลือกครีเอเตอร์จากยอดแชร์และยอดไลกฺของคลิปวิดีโอของท่านที่เยอะมากที่สุด โดยท่านที่ได้รางวัลจากยอดแชร์ที่มากที่สุดแล้วจะไม่นำมารวมในรางวัลผู้ที่มียอดไลก์มากที่สุด3.ผู้ที่ได้รับรางวัล 1 รายมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิในจับสลากใหม่เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิท่านอื่นต่อไป4.คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่สามารถโต้แย้งได้เงื่อนไขการรับรางวัล1.ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถแคปหน้าจอแสดงหลักฐานการร่วมกิจกรรม พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งผ่านอินบล็อก FB : CPLAND2.ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทางขนส่งเอกชนทั่วไปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผ่าน Facebook CP LAND : https://www.facebook.com/CPLAND.Offcial◾️เงื่อนไขกิจกรรม1.ผลการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด2.คลิปวิดีโอที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถูกนำไปใช้ในการโปรโมตผ่านช่องทางต่างๆ ของทาง CP LAND ได้3.ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/25444.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด5.ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้6.บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับรางวัล ตามวันเวลาที่แจ้งไว้ในโพสต์เท่านั้น7.ทีมงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกสิทธิของผู้ร่วมสนุกหากไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม8.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า9.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/CPLAND.Offcial TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS8uFbJbb