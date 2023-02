RML มอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน Future Luxury Property 10-12 ก.พ.นี้เท่านั้น

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ห้ามพลาด!ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี และซุปเปอร์ลักชัวรี ฉลองต้อนรับปีกระต่ายและเทศกาลวาเลนไทน์ กับข้อเสนอสุดพิเศษก่อนใครที่งาน Future Luxury Property คัดสรรยูนิต ทำเลใจกลางเมือง 2 โครงการ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-friendly) ได้แก่ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ (The Estelle Phrom Phong)’ คอนโดมิเนียมระดับอัลตร้าลักชัวรีพร้อมเข้าอยู่ ใจกลางพร้อมพงษ์ เพียง 2 นาที ถึง BTS พร้อมพงษ์ และดิ เอ็มดิสทริค (The Em District) เริ่ม 16.8 ล้านบาท* และ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ (Tait Sathorn 12)’ คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีใจกลางสาทร ใกล้ BTS เซนต์หลุยส์ เพียง 180 เมตร เริ่ม 11.59 ล้านบาท* สำหรับลูกค้าทุกท่านที่จองยูนิตในงานและเข้าเยี่ยมชมโครงการ รับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 400,000 บาท* พร้อมให้สัมผัสและเปิดจองยูนิตสุด เอ็กซ์คลูซีฟได้ที่บูทไรมอน แลนด์ ณ ไอคอนสยาม ชั้น M เจริญนครฮอลล์ เวลา 10.00-21.00 น.*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมโครงการ โทร.0-2029-1888 Line Official @raimonland และเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.raimonland.com