CHAYO แฉกลโกงมิจฉาชีพ เตือน! ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ประกาศแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้ง ว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพเปลี่ยนกลโกงใหม่ไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ล่าสุดมีมุกใหม่ให้ประชาชนที่สนใจใช้บริการเงินกู้ โดยอาศัยความน่าเชื่อถือของ CHAYO และบริษัทย่อย บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นบริการของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด โดยปลอมแปลงเพจให้บริการสินเชื่อเงินกู้ ให้ประชาชนเข้าใจผิดและทำให้เกิดความสับสนล่าสุด นายอนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้ประกาศข่าวชื่อดังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำรูปภาพและวิดีโอไปปลอมแปลง ตัดต่อ เพื่อใช้ในการหลอกประชาชนให้หลงเชื่อว่าสามารถกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อได้จริง ส่งผลทำให้มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายร้อยคน โดยกลุ่มมิจฉาชีพนำคลิป และภาพถ่ายของนายอนุวัตร เฟื่องทองแดง ที่ได้มีการปลอมแปลงหรือตัดต่อไปโฆษณาชวนเชื่อ กลุ่มมิจฉาชีพนำคลิปไปปลอมแปลง ตัดต่อ ทำให้คนหลงเชื่อ เข้าไปติดต่อขอกู้สินเชื่อ พอเหยื่อตายใจโอนเงินไปให้ กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สูญเสียเงินไปแล้วนายสุขสันต์ กล่าวย้ำเตือนว่า บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่มีตัวตนจริง (มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท) และมีบริษัทแม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย มี LINE ID คือ “@chayocap555” ซึ่ง LINE Official ที่ถูกต้องต้องมี โล่น้ำเงิน ได้รับการรับรองจาก LINE Official แล้วเท่านั้นนายสุขสันต์ กล่าวว่า วิธีการจัดการกับมิจฉาชีพคือ อย่าโอนเงินก่อนเด็ดขาด และห้ามโดยเด็ดขาดในการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีม้า)“ขอยืนยันว่าบริษัทฯ “ไม่มี” 3 เรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ได้แก่ 1.ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนการได้รับเงินกู้ 2.ไม่มีนโยบายในการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีบุคคลธรรมดาโดยเด็ดขาด และ 3.ไม่มีนโยบายให้ประชาชน และ/หรือลูกค้าโอนเงินเข้ามาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดค่าปลดล็อกรหัสต่างๆ ในการทำธุรกรรม ขอเตือนย้ำว่า อะไรก็ตามที่ให้โอนเงินก่อนถือว่าหลอกลวง 100% และถ้ามีการ Chat หรือโทร.ไปทักลูกค้า แล้วอ้างว่าเป็นชโย แคปปิตอล ไม่ใช่เราแน่นอน” นายสุขสันต์ กล่าวที่ผ่านบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง ทั้ง สน.พื้นที่ ตำรวจไซเบอร์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วดังนั้น กรุณาอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือหากถูกหลอกให้โอนเงินไปแล้ว ขอแนะนำให้ดำเนินการ 4 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ คือ1.เตรียมเอกสาร หลักฐานการโอนเงิน ข้อความที่คุยกับมิจฉาชีพ เลขบัญชีธนาคาร พร้อมชื่อ นามสกุล ของผู้ที่เราโอนเงินไปให้ แคปหน้าจอไว้ แล้วพิมพ์ออกมาเป็นหลักฐาน บัตรประชาชนของเรา2.แจ้งความดำเนินคดี หลังจากได้หลักฐานแล้วให้ไปโรงพักใกล้บ้าน หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3.แจ้งธนาคารเจ้าของบัญชีคนร้ายที่เราโอนเงินไปให้ เพื่อให้ธนาคารทำการอายัดเงินในบัญชีของคนร้ายทั้งหมด ทำให้คนร้ายไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ โดยหลักฐานที่ต้องนำไป คือ สำเนาหลักฐานใบแจ้งความ คำสั่งอายัดบัญชี หน้าสมุดบัญชี หรือเลขบัญชี พร้อมชื่อ นามสกุล เจ้าของบัญชีที่เป็นคนร้าย และสำเนาบัตรประชาชนของเรา4.รอขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกหมายเรียกคนร้าย หรือติดตามจับกุมตัวมาดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อไป ให้เราประสานงานไปที่ร้อยเวรเจ้าของคดี เพื่อติดตามความคืบหน้าหากมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา (ทาง LINE Official ID : @chayocap555 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อเบอร์โทร.0-2004-5558, 06-2752-7744, 06-3265-2711, 08-1423-0000