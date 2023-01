ออมสินเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง มิจฉาชีพระบาดหนัก

แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลากหลายสารพัดรูปแบบหลอกลวงประชาชนทำให้มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือล่อลวงว่าได้รับวงเงินฟรีโดยให้กดลิงก์เพื่อดูดข้อมูลและเงินในบัญชี หรือการแอบอ้างชื่อและโลโก้ของธนาคารทำโฆษณาหลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย หากหลงเชื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line ทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งที่เป็นส่งมาทางข้อความหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.เข้า ประชาชนจะสูญเสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัว โดยที่ธนาคารหรือหน่วยงานรัฐไม่อาจช่วยเหลือป้องกันใดๆ ได้ทันดังนั้น จึงขอย้ำเตือนให้ลูกค้าและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ไม่พูดคุยโทรศัพท์กับคนที่ไม่รู้จัก อย่าหลงเชื่อกดรับสิทธิจากลิงก์เงินกู้ผ่าน SMS หรือ Line ในเฟซบุ๊ก ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store เช่น Play Store หรือ App Store ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขรหัส OTP เลขที่บัญชีเงินฝาก เลขบัตรประจำตัวประชาชนในแอปพลิเคชันที่ส่งมาให้โดยที่ไม่รู้จักเด็ดขาด อัปเดต Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ และขอย้ำอีกครั้งว่าธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและไม่มีนโยบายแจ้งอนุมัติสินเชื่อให้ทำรายการผ่าน SMS หรือ Line ในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง ขอให้สังเกต Line Official Account ของจริงจะปรากฏโล่สีเขียวหรือโล่สีน้ำเงินตรงกลางมีดาวสีขาว และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารออมสิน เช่น เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or..th แอปพลิเคชัน MyMo Social Media ช่องทาง GSB Society GSB NOW หากผู้ใดพบพฤติกรรมเป็นที่น่าสงสัยไปในทางแอบอ้างหรือทุจริตหลอกลวง ให้รีบแจ้งธนาคารทาง GSB Contact Center โทร.1115สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถขอคำแนะนำได้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โทร.1441(ตลอด 24 ชั่วโมง) และเพื่อความรวดเร็วในการยับยั้งความเสียหายและติดตามผู้ก่อเหตุควรแจ้งความ Online ทางเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://www.thaipoliceonline.com ทันทีจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถประสานงานไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว