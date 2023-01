ธอส.เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus หน่วยละ 50,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้รักการออมผ่านสลากออมทรัพย์ ธอส. พร้อมลุ้นโชครับปีกระต่าย 2566 ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ “สลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus” มูลค่าหน่วยละ 50,000 บาท จำนวน 600,000 หน่วย (แบ่งเป็น 6 หมวดๆ ละ 100,000 หน่วย) กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี ให้อัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุด 1.25% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 51,250 บาท อีกทั้งยังมีสิทธิลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนรวม 24 ครั้ง แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 3,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด) รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล/หมวด รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มูลค่ารางวัลละ 200 บาท (หมุน 1 ครั้ง) และรางวัลเลขท้าย 1 ตัว มูลค่ารางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง) โดยมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.025% และฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป การันตีถูกรางวัลเลขท้าย 1 ตัวทุกงวด อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายในกรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้ลูกค้ารายย่อยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทาง Mobile Application : GHB ALL GEN, GHB ALL และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th