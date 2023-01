CIMBT ส่งแคมเปญรับตรุษจีน ฝากประจำ US Dollar ดอกเบี้ยสูงสุด 4.18% ฝากประจำ 24 เดือนดอกเบี้ย 1.88%

ส่งมอบแคมเปญเงินฝากในเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ด้วยโปรแกรมบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.88% ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาและเป็นลูกค้า CIMB Preferred ของธนาคาร หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี โดยฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อรายการฝาก ระยะเวลาฝาก 1-31 ม.ค.66 โดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งลูกค้าต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ลูกค้าที่สมัคร CIMB Preferred ใหม่ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.18% ต่อปี* ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของการออมเงิน เพิ่มความคล่องตัว และลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสการลงทุนต่างประเทศได้ง่ายๆ ในช่วงเงินบาทแข็งค่า เพียงนำเงินบาทมาแลกดอลลาร์ หรือโอนดอลลาร์เข้าบัญชี สามารถเลือกฝากเงินได้ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล รายละเอียดดังนี้ ระยะเวลาการออม 1 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี ระยะเวลาการออม 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.88% ต่อปี ระยะเวลาการออม 6 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี และระยะเวลาการออม 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.18% ต่อปี ฝากขั้นต่ำครั้งละ 2,000 US Dollar ตั้งแต่ วันนี้-31 มี.ค.66สำหรับซองอั่งเปาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในปี 2566 มีแนวคิดการออกแบบคือ 'Door to Fortune' หรือประตูสู่โชคลาภ โชคดี ซึ่งประตูไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเดินผ่าน แต่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็นครอบครัว และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะเปิดประตูตอนเที่ยงคืนวันส่งท้ายปีเก่า เพื่อปล่อยสิ่งไม่ดีให้ออกไป และพร้อมรับความโชคดีที่มากับปีใหม่ ซึ่งบนซองอั่งเปาจะมีคำอวยพรภาษาจีนอยู่บนลายกราฟิกประตู ที่มีความหมายว่า เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง นอกจากนี้ ซองอั่งเปาของธนาคารยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ กระดาษประเภท FSC (Forest Stewardship Council) ภายใต้แนวคิด "Moving forward to a sustainable world"