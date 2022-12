กระแส“บ้านลลิล The Prestige”ดีเยี่ยม ลูกค้าตอบรับนวัตกรรม ECO Tech -โมเดลศก.BCG

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชูความสำเร็จ Signature แบรนด์ “บ้านลลิล The Prestige” บ้านแนวราบที่ออกแบบให้พื้นที่ทุกตารางเมตรคุ้มค่าทั้งด้านฟังก์ชัน และอ่อนช้อยไปด้วยความงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส ส่งผลให้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากโครงการนำร่องโซน ประชาอุทิศ – สุขสวัสดิ์ พร้อมชูโมเดล BCG มาใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) กล่าวว่า แบรนด์ ‘บ้านลลิล The Prestige’ ถือเป็นกลุ่มบ้านระดับพรีเมียมระดับราคา 4-7 ล้านบาท ซึ่ง ลลิล ฯพัฒนาขึ้นเพื่อเติมเต็มความต้องการตลาดในระดับบน โดยได้เริ่มเผยโฉมโครงการแรกคือโครงการ ‘บ้านลลิล The Prestige’ ประชาอุทิศ – สุขสวัสดิ์ บนพื้นที่ 39 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท จำนวน 181 ยูนิตไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทฯ ในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดมาสู่กลุ่มตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร พร้อมปูทางสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบสอดคล้องกับนโยบายในการก้าวสู่ National Property Company ของไทยในอนาคต



ทั้งนี้ บ้านลลิล The Prestige ได้รับการออกแบบในสไตล์ French Colonial ผ่านแรงบันดาลใจจากพระราชวังแวร์ซายและสวนโพรวองซ์ (Provence) ที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นในเรื่องดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ โดยมีความหรูหราพรีเมียม พร้อมรายล้อมไปด้วย Green Space ที่มีขนาดใหญ่ และมาพร้อมนวัตกรรมประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถ โดยมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถ Flexible function ได้อย่างอิสระ บนทำเลคุณภาพที่มีให้เลือกถึง 4 แบบบ้าน โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยสูงสุด 174 ตารางเมตร



ความสำเร็จของโครงการแรกในย่านประชาอุทิศ – สุขสวัสดิ์ ทำให้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ มั่นใจว่า Signature แบรนด์ ‘บ้านลลิล The Prestige’ ที่บริษัทตั้งใจพัฒนาขึ้นนี้ จะสามารถเข้ามาเติมเต็มความต้องการได้อย่างลงตัวด้วยแนวคิด “Beyond Luxury Of Living” ที่สุดแห่งความหรูหรา สง่างามเหนือระดับ บนอาณาจักรส่วนตัว ซึ่งพร้อมจะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกคนได้มีชีวิตที่ลงตัว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำโมเดลเศรษฐกิจอย่าง BCG หรือ ‘Bio-Circular-Green’ Economy ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมไปควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาโครงการ ซึ่งนอกจากความปรารถนาที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีบ้านแล้ว บริษัทฯ ยังต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าควบคู่ไปกับการบริหารการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน และต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อสร้างให้เกิดสังคมการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ