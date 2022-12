TSR เผยลูกค้าจองซื้อเครื่องกรองน้ำเพียบ

"เธียรสุรัตน์" ปลื้มออกบูทในงานกาชาดปี 65 ผู้บริโภคให้ความสนใจแห่จองซื้อเครื่องกรองน้ำเพียบ มั่นใจกวาดยอดขายหลายหมื่นออร์เดอร์ พร้อมเปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ Flip ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัย พักอาศัยในคอนโดมิเนียม และโชว์นวัตกรรมใหม่ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญอัลคาไลน์ เจาะกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพโดยเฉพาะอีกด้วย

นายวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มภายในครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ SAFE (เซฟ) และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำ อันดับต้นของประเทศไทย เปิดเผยว่า กระแสเทรนด์รักสุขภาพทำเครื่องกรองน้ำได้รับการตอบรับดีเกินคาด หลังเข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี ซึ่งปีนี้จัดงานในรูปแบบไฮบริด อีเวนต์ ทั้งออนกราวนด์ และออนไลน์ โดยตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ตั้งแต่ 11.00-22.00 น. มีลูกค้าสนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมบูทของ TSR เป็นจำนวนมากโดยภายในบูทของ TSR ได้มีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทและกลุ่มบริษัทมาร่วมออกร้านด้วย เช่น RO Beyond UV Beyond Roma plus UV Alkaline หรือเครื่องกรองน้ำชนิดพกพาแบบเหยือก Ecomize ตู้กดน้ำ Duo 1 ที่มีระบบการกรองในตัว เทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน Watermate AO2 Auto ช่วยยกระดับมาตรฐานน้ำใช้ในบ้าน และถนอมการใช้งานของอุปกรณ์ในบ้าน เป็นต้นสำหรับสินค้า RO Beyond และ UV Beyond ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีจุดเด่นด้วยสารกรองมาตรฐานระดับโลก NSF ใช้เทคโนโลยีหินแร่อัลคาไลน์ที่ทำให้ได้น้ำดื่มสะอาด บริสุทธิ์ มีแร่ธาตุและเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกาย ที่มีความเรียบหรู ถือเป็นไอเทมตกแต่งบ้าน พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ล่าสุด Flip ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง ขนาดเล็กลงตัวทุกพื้นที่ในราคาสุดประหยัดอีกด้วยสำหรับการเข้าร่วมออกบูทงานการชาดในครั้งนี้ TSR ตั้งเป้าหมายเจาะกลุ่มลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมั่นใจว่าการเปิดตัวเครื่องกรองน้ำหลากหลายรุ่นจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในสังคมสมัยใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลายรูปแบบได้อย่างลงตัว และเป็นการปูทางเพื่อต่อยอดความสำเร็จของบริษัทในปีหน้าที่ตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มและทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ