ธอส.ปลื้ม นักวิ่งกว่า 3 พันชีวิตร่วมงาน “GHB RUN 2022” นำเงินค่าสมัคร 1.2 ลบ.ไปสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้เปราะบางในสังคม

“GHB RUN 2022”

ด้วยการนำรายได้จากค่าสมัครของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายรายละ 400 บาท ไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ได้อยู่อาศัยภายในบ้านที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้นนั้น

วันที่ 18 ธ.ค.65เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมกับมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งกว่า 3,000 คน รวมเงินค่าสมัครและเงินสมทบเพิ่มเติมจากนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,200,000 บาท ส่วนผลการแข่งขันประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในรุ่นทั่วไป (Overall) ทั้งฝ่ายชายและหญิงปราฏว่านักวิ่งจากประเทศเคนย่าคว้าแชมป์ไปครองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ในวันนี้(18 ธันวาคม 2565) ธอส. ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “GHB RUN 2022” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย พร้อมกับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้มีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยซึ่งผลปรากฏว่าการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน แบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการปรากฏว่า ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในรุ่นทั่วไป (Overall) ชาย นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกได้แก่ “Mr.John Muiruri” จากประเทศเคนย่า ด้วยเวลา 30.51 นาที รับเงินรางวัล 50,000 บาทส่วน Overall ฝ่ายหญิง ได้แก่ “Ms.Rosemary Mumo” นักวิ่งจากประเทศ เคนย่าเช่นกัน คว้าแชมป์ไปด้วยเวลา 36.16 นาที รับเงินรางวัล 50,000 บาทโดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคาร ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ทั้งในประเภท Overall ประเภทกลุ่มอายุ(ชายและหญิง) และรางวัล Lucky Draw นอกจากนี้นายชัชชัย เช หรือ โค้ชเช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทย และ “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดขวัญใจชาวไทย ดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกมส์ 2020 ได้มาร่วมกิจกรรมวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร และเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลอีกด้วย ส่วนรายได้จากค่าสมัครรวมถึงเงินบริจาคเพิ่มเติมของประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนรวมกว่า 1,200,000 บาท ซึ่ง ธอส. จะนำไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมต่อไป.