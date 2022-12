AWC และ “เกทเวย์ แอท บางซื่อ” ส่งมอบ “ทางเดินยกระดับเชื่อมต่อ MRT สถานีบางโพ” แก่ กทม.

กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ฯ และเกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์การค้าในเครือ AWC เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่น “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ส่งมอบ “ทางเดินยกระดับ (SKY WALK) เชื่อมระหว่างศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ กับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพ” ให้แก่กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์การค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ Ultimate Fun & Family Experience ครบครันด้วยร้านค้าและบริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว

ทางเดินยกระดับ (SKY WALK) เชื่อมระหว่างศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีบางโพ เป็นทางเดินยกระดับลอยฟ้าแห่งแรกในย่านบางโพ มีความยาว 270 เมตร ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 บริเวณเกาะกลางถนน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา

หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า AWC มุ่งมั่นสร้างคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธกิจโดย AWC ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานความเป็นอยู่และความสะดวกสบายของคนในชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง(SKY WALK) เชื่อมต่อระหว่างศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ กับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพ ด้วยจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ที่สัญจรเชื่อมต่อระหว่างสองฝากของถนนประชาราษฎร์ และสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า และเนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ครบรอบ 4 ปี ทางบริษัทฯ จึงขอส่งมอบทางเดินยกระดับนี้ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน“ตลอดเวลาที่ผ่านมา เกทเวย์ แอท บางซื่อ ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสายสัมพันธ์กับชุมชนบางซื่ออย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย เช่น การบูรณะและบริจาคสิ่งของให้วัดในชุมชนบางซื่อและเขตพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (SKY WALK) ครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาคมในการรวมพลังสร้างคุณค่าสู่สังคม พร้อมขานรับนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลในการลดใช้รถยนต์ในการเดินทางเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการสัญจร แก้ไขปัญหาความหนาแน่นของการจราจรบริเวณสี่แยกบางโพ และในเขตบางซื่อ ตลอดจนร่วมพัฒนาศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ให้เป็นศูนย์การค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุม” นายภีม กล่าวศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบครันด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Ultimate Fun & Family Experience เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสนุกและความสุขสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ชูจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่• The Best ALL Day Lifestyle Market and The Best Night-time Lifestyle Hangout เพลิดเพลินกับประสบการณ์ตลอดทั้งวัน ด้วยจุดเช็กอินไฮไลต์สำหรับช่วงกลางวัน ‘เพลินปาร์ค’ พื้นที่สีเขียวโปร่งโล่ง พร้อมด้วยสนามเด็กเล่น และโซน pet-friendly ที่สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยได้ พร้อมจุดเช็กอินไฮไลต์สำหรับช่วงกลางคืน ‘เพลินคราวด์’ รูฟท็อปชมวิวเมืองและพระอาทิตย์ตกดินแบบพาโรนามา ให้ทุกคนได้แฮงก์เอาต์และดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าในที่เดียว• Eat & Dining Destination จุดหมายปลายทางศูนย์กลางความอร่อยในย่านบางซื่อ รวบรวมร้านอาหารและคาเฟ่ พร้อมบรรยากาศสบายๆ ของโซนอาหารที่ตกแต่งสไตล์โฮมมี่ เสมือนนั่งรับประทานอาหารมื้อพิเศษกับครอบครัวภายในบ้านที่อบอวลไปด้วยความสุข• The Best Kids & Family Experience ทำทุกวันเป็นวันแห่งรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวด้วยสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ครบครันด้วยเครื่องเล่น ร้านค้าและการบริการที่คัดสรรเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกวัยเรียนรู้ในครอบครัว ด้วยจุดแข็งในการเป็นศูนย์การค้าครบวงจรด้วยพื้นที่กว่า 95,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพท่ามกลางศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางด้านธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงติดอันดับในกรุงเทพมหานคร ทำให้เกทเวย์ แอท บางซื่อ เป็นศูนย์การค้าที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางการเดินทางใจกลางย่านบางซื่อ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากลางบางซื่อ สถานีบางโพ สถานีเตาปูน รวมถึงท่าเรือบางโพ นอกจากนี้ เกทเวย์ แอท บางซื่อ ยังได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วยปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าของ AWC ประกอบด้วย 9 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า แอท งามวงศ์วาน โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โครงการลาซาล อเวนิว 1 และ 2 ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย และเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจเดสติเนชั่น