เกทเวย์ แอท บางซื่อ ฉลองครบรอบ 4 ปี  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขภายใต้คอนเซ็ปต์ “Wonder Blooming”

ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ศูนย์กลางทางธุรกิจย่านบางซื่อ ในกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปี ในธีม “Wonder Blooming” จัดหนักจัดเต็มทั้งโปรโมชั่น ส่วนลดร้านค้า และกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมต้อนรับคริสต์มาสและเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม นี้นายภีม ลิ่วลม หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 4 ปี ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ (Gateway at Bangsue) ทางศูนย์การค้าฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและร่วมสร้างคุณค่าไปกับชุมชนบางซื่อ ในฐานะศูนย์กลางของความสุขสำหรับทุกคนภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Fulfill Your Everyday Life – เติมเต็มทุกความต้องการในแบบคุณ’ ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน และในโอกาสเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางศูนย์การค้าฯ จึงขอร่วมส่งมอบความสุขเพื่อแทนคำขอบคุณให้กับทุกท่านผ่านการตกแต่งในธีม ‘Wonder Blooming’ เพื่อให้ลูกค้าได้สนุก มีความสุข และเฉลิมฉลองไปกับช่วงเวลาของเทศกาลแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงาน นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ออกมาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกและมีช่วงเวลาที่พิเศษร่วมกัน” นายภีม กล่าวในฐานะศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ที่ครบครันด้วยร้านค้าและการบริการใจกลางย่าน New CBD ของบางซื่อ ทางศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ มีความยินดีที่จะร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลแห่งความสุขไปกับทุกท่าน ผ่าน 2 ความพิเศษส่งท้ายปี ได้แก่ความพิเศษที่ 1 ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุข พร้อมเดินเล่น ถ่ายรูป และใช้ชีวิตช่วง Festive ส่งท้ายปี ที่ทางศูนย์การค้าฯ ที่ได้เนรมิต ตกแต่งในบรรยากาศสวนดอกไม้ในช่วงคริสต์มาส ซุ้มดอกไม้ตามจุดต่างๆ และ สีสันตระการตา ทั้งภายในและบริเวณ รอบนอกความพิเศษที่ 2 สุดเซอร์ไพร์สไปกับกิจกรรมสุดพิเศษทั้งศิลปิน เซเลบริตี้ โชว์แฟนตาซี กับ Magic Show ที่ผู้ร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมได้ในกิจกรรมนี้ พร้อมเปิดตัวศิลปิน Proxie เจ้าของเพลง “คนไม่คุย” กับ Mini concert ที่จะมามอบความอบอุ่นให้ทุกคนในงานด้าน นางสาวเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนมาโดยตลอด ทางศูนย์การค้าฯ จึงได้จัดแคมเปญ “The Seasonal of Happiness2023” ช้อปรับของขวัญพิเศษ และเช็คอินตามจุดต่างๆ ที่ทางศูนย์การค้าฯ ได้กำหนด เพื่อรับของขวัญสุดพรีเมี่ยม นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ยังได้ร่วมกับร้านค้าชั้นนำต่างๆ จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 65 โดยมอบส่วนลด 20 - 70 % ทุกร้านทั้งศูนย์การค้า นอกจากนี้หากช้อปสินค้าและบริการครบ 2,500 บาท รับทันที กระเป๋า GWB Rainbow มูลค่า 500 บาท ช้อปครบ 1,500 บาท รับตั๋วชมภาพยนตร์ หรือ Gift Voucher จากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ พิเศษในวันที่ 26 พฤศจิกายน 65 ลูกค้า Top Spender จำนวน 3 ท่านแรกที่มียอดช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป รับฟรีบัตรกำนัลห้องพักจากโรงแรมในเครือ AWC จำนวน 3 รางวัล (มูลค่ารวมกว่า 45,600 บาท)สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูป เราอยากจะชวนมาสนุก เพลิดเพลินไปกับจุดถ่ายรูปหลากหลาย แถมจุดเช็คอินสวยๆ ที่มีความพิเศษแปลกตาไม่เหมือนใคร และยังมีให้เลือกถ่ายรูปหลายจุดด้วยกัน พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล และอย่าลืมมาอิ่มอร่อยกับอาหารร้านดัง ทั้งคาวหวาน ที่คัดสรรมาเพื่อเทศกาลเฉลิมฉลองความสุขให้ครบทุกอรรถรสของทุกคน ในราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 40 บาท ได้จากทุกร้านที่ฟู้ดคอร์ท ภายในศูนย์การค้าฯ ชั้น G” นางสาวเอกกฤตา ผู้จัดการทั่วไป เกทเวย์ แอท บางซื่อ กล่าวขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศฉลองครบรอบ 4 ปี เกทเวย์ แอท บางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ และในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 พบกับมินิคอนเสิร์ต กิจกรรม Fan Meet และส่งต่อความสุขกับสีสันอลังการของวันคริสต์มาสต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565