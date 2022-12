วินตัน แอสโซซิเอสเข้าเยี่ยม "อิ๊กดราซิล กรุ๊ป"

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ บริษัทที่ปรึกษาร่วม (Co Advisor) ที่ทำงานร่วมกับบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาติประเทศที่พัฒนาแล้ว (Private Regulator) ในตลาดเติบโต (Growth Capital Market) ได้แก่ อังกฤษ ที่เรียกว่า NOMAD (Nominated Advisor) และสิงคโปร์ ที่เรียกว่า SPONSOR ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรกเช่น WH Ireland Plc.(UK), SPARK Advisory Partners Ltd.(UK), UOB Kayhian (Singapore), Zico Capital (Singapore), etc. โดยเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้มีความชำนาญในการจัดโครงสร้างบริษัทในระดับนานาชาติ (International) สำหรับเพิ่มมูลค่าส่วนทุน (Market Capitalization Enhancement) อย่างเป็นทวีคูณและมีนัยสำคัญเพื่อการนำบริษัทจำกัดที่ถือหุ้น (Holding Private Company) และจดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ (Offshore) ของประเทศในตลาดหลักทรัพย์ชั้นหนึ่งนานาชาตินั้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (NYSE) อังกฤษ (LSE) สิงคโปร์ (SGX) ฮ่องกง (HK EX) และ ออสเตรเลีย (ASX)เพื่อให้ Private Regulator (NOMAD or SPONSOR) อนุมัติและพิจารณานำไปจดทะเบียนและระดมทุน IPO ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้เข้าเยี่ยมกิจการพร้อม สุรี จิวรเศรษฐ์กุล (คนกลาง) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อคารวะ ธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท อิ๊กดราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG (คนที่ 1 จากขวา) เมื่อเร็วๆ นี้