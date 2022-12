'พราว' เปิดตัว Vi Ari Sales Gallery โครงการแนวราบลักชัวรีแห่งแรกใจกลางอารีย์ หลังละ 82 ล้านบาท

PROUD เปิดตัว Vi Ari Sales Gallery โครงการบ้านเดี่ยวลักชัวรี บนทำเลศักยภาพใจกลางย่าน CBD (Central Business District) ราคาขายเริ่มต้น 82 ล้านบาท มูลค่ารวม 507 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIVING WITH A PURPOSE MY THOUGHT, MY FAMILY” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของย่านอารีย์ที่สุขสงบแต่มีสีสัน มั่นใจกระแสตอบรับดี ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงมีดีมานด์ เร่งพัฒนาโครงการ รับความต้องการกลุ่มกำลังซื้อสูงเพิ่ม

โครงการ วี อารีย์ (VI ARI) บ้านเดี่ยวบนทำเลศักยภาพใจกลางอารีย์ ซ.3 มูลค่าโครงการรวม 507 ล้านบาท โดยมีราคาขายต่อหลังประมาณ 82 ล้านบาท จำนวน 6 ยูนิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าตามแผนงานขยายโครงการใหม่ระดับลักชัวรี สู่ทำเล CBD (Central Business District) ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจกรุงเทพฯ เปิดตัว Vi Ari Sales Gallery สำนักงานขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบระดับลักชัวรีแห่งแรกของ พราว เรียล เอสเตทโครงการ วี อารีย์ (VI ARI) โดดเด่นด้วยดีไซน์การออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “MODERN TROPICAL HOUSE” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่หลากหลาย แต่ยังผสานวิถีการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ พร้อมพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ครบครันในทุกฟังก์ชันการใช้งานทั้งห้องนอน ห้องครัว ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่พิเศษภายในบ้านสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกเจเนอเรชันโปรโมชันพิเศษพราวให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าในการออกแบบและปรับเปลี่ยนพื้นที่บ้านเองได้ ไม่ว่าจะเป็นผนังภายในบ้าน Finishing ต่างๆ สระว่ายน้ำ รวมไปถึงให้ลูกค้าได้เลือก Interior Option ที่ออกแบบโดยบริษัท P49 ให้ลูกค้าได้เลือกถึง 3 แบบด้วยกันรวมไปถึงสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมตัวอย่างโครงการและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ Vi Ari Sale Gallery ที่ GUMP’s Ari Community Space หรือ www.proudrealestate.co.th/vi-ari/