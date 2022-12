ผู้ถือหุ้น MORE ไฟเขียวจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 300 ล้านหุ้นให้ “อมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ”

วันนี้ (1 ธ.ค.) บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วานนี้ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 353.7 ล้านบาท เป็นทุนใหม่ 368.7 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)รวมถึงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอมฤทธิ์ กลุ่มจิตเจริญ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท MORE ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ของ MOREเนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความจำเป็นของการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต่อมา MORE ชี้แจงว่า ไม่ได้กดราคาหุ้น เพื่อเอื้อประโยชน์นายอมฤทธิ์ แต่อย่างใด