บช.ก.เรียกสอบเพิ่มกรณี "หุ้น MORE" สัปดาห์นี้ พิสูจน์ความเชื่อมโยง "อภิมุข-พวก"

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์เช้านี้ว่า สัปดาห์นี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงหุ้น MORE เข้ามาให้ปากคำอีกหลายราย หลังจากมีพยานหลักฐานมากพอสมควรแล้ว ซึ่งจะเรียกมาให้ปากคำทั้งหมด ทั้งผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์ และนอกเหนือจากกลุ่มนี้ที่พบความเชื่อมโยงกัน เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงกับนายอภิมุข บำรุงวงษ์ และพวก ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา"ในส่วนของคดีฉ้อโกงมีความคืบหน้าไปพอสมควร และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้เราน่าจะออกหมายเรียกพยานเพิ่มเติมได้อีกหลายปาก ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายหุ้น และเกี่ยวพันกับการทำธุรกรรมของผู้ต้องหา โดยพบว่าฝั่งขายมีหลายคน แต่ฝั่งซื้อมีคนเดียว"หลังจากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มาพบเพื่อหารือถึงความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น MORE เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 และต่อมาวันที่ 16 พ.ย.65 ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ 11 แห่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อนายอภิมุข และพวก ฐานร่วมกันฉ้อโกงหุ้น MOREพนักงานสอบสวนนั้นแบ่งแนวทางเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สืบสวนคดีฉ้อโกง รวบรวมพยานหลักฐานพบว่าไม่ได้มีผู้ต้องหาเพียงคนเดียว และส่วนที่ 2 เป็นความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งส่วนนี้เป็นเพียงการหารือร่วมกันเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินการในทางกฎหมายใดๆพล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า คดีฉ้อโกงหุ้น MORE มีรูปแบบใหม่ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรเพื่อให้เกิดความรัดกุม จึงยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือดำเนินการใดๆ ในขณะนี้ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ ตลท.แล้ว 3-4 ราย แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้ส่วนการซื้อขายหุ้น MORE ที่ผิดปกติอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาแจ้งความดำเนินคดีในระยะต่อไป