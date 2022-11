วตท. จัดงานวิชาการ "การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ การค้า สังคม ความมั่นคง กระบวนการยุติธรรม และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย และกระชับความสัมพันธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตระหว่างนักศึกษาของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตร บ.ย.ส, ปปร., พตส., วปอ., TEPCoT และ วตท.ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนาในหัวข้อ "การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสังคม และประเทศ"พร้อมการนำเสนอประเด็นที่สร้างแรงบันดาลใจ ในรูปแบบ Solo Talk โดย ผศ.ดร.เสถียรภาพ นาหลวง (หลักสูตร บ.ย.ส.) คณะบดีคณะนิติศาสตร์ โทมัส อโควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , นางเกศรา มัญชุศรี (หลักสูตร ปปร.) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี (หลักสูตร พตส.) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร (หลักสูตร วปอ.) รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยี, ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา (หลักสูตร TEPCoT) กรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด และดร.เสรี นนทสูติ (หลักสูตร วตท.) รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐส่วนช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอ Leadership Roundtable : From Strategy to Execution for Sustainability โดย น.ส.โสมนัส เจือศรีกุล (หลักสูตร บ.ย.ส.) ผู้อำนวยการ TIJ Academy , ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (หลักสูตร ปปร.) นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย , นพ.พิเชฐ บัญญัติ (หลักสูตร พตส.) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ (หลักสูตร วปอ.) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา (หลักสูตร TEPCoT) กรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด ดำเนินการโดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร (หลักสูตร วตท.) รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรองประธานกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุนในการนี้ วตท. ขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ผ่าน Link https://qrco.de/Regis8Dec เพื่อการเตรียมการต้อนรับท่านต่อไป