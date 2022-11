SCG HOME ส่ง “My Home” แอปผู้ช่วยจัดการงานบ้านครบวงจร ลุยเปิดในงาน “ติดบ้าน มาร์เก็ต 2022 @ Central Eastville”

SCG HOME เปิดมิติใหม่ “MY Home” แอปพลิเคชันคู่ใจคนรักบ้าน ส่งฟีเจอร์เติมความครบเครื่องเรื่องจัดการงานบ้าน พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCG เตรียมเสิร์ฟผู้ช่วยจัดการงานบ้าน “ล้าง-ทำความสะอาด” จาก ‘ออนไลน์’ สู่ ‘ออฟไลน์’ ในงาน “ติดบ้าน มาร์เก็ต 2022 @ Central Eastville” ถึง 21 พ.ย.นี้

MY Home Business Team Lead (ผู้บริหาร MY Home) เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน MY Home แอปคู่ใจคนรักบ้าน หนึ่งในธุรกิจที่บ่มเพาะโดย Nexter Incubator ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศทางธุรกิจ ของ SCG HOME ซึ่งจะมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการทำบ้านในทุกช่วงเวลาชีวิตของลูกค้า MY Home ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถดูแลบ้านให้ดูดีอยู่เสมอ ด้วยการรวมบริการเรื่องบ้าน ช่วยเจ้าของบ้านตรวจสอบปัญหาก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลาย พร้อมแนะนำวิธีแก้ปัญหาบ้านที่มากวนใจ ทุกอย่างรวมไว้บน MY Home แอปเดียว ซึ่งที่ผ่านมา MY Home มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 30,000 ครั้งล่าสุด MY Home ส่งฟีเจอร์ใหม่เอาใจคนรักบ้าน ได้แก่ ฟีเจอร์ติดตามสถานะการจองบริการดูแลบ้าน ฟีเจอร์เช็กคุณภาพอากาศที่บ้านจากที่ไหนก็ได้ พร้อมสามารถสะสมคะแนน SCG Family จากการเรียกใช้บริการดูแลบ้าน บทความน่ารู้ สาระเกี่ยวกับบ้านและการดูแลบ้าน นอกจากนี้ MY Home ได้รวบรวมบริการดูแลบ้านที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ บริการล้างเครื่องซักผ้า แก้ไขท่อน้ำอุดตัน ตรวจสอบ-ซ่อมเครื่องปรับอากาศแอปพลิเคชัน MY Home แอปคู่ใจคนรักบ้าน รวมรวมบริการเรื่องบ้านไว้บนแอปเดียว ตั้งแต่การทำความสะอาดบ้าน ดูแลบ้าน รวมถึงการซ่อมแซมบ้าน นอกจากนี้ MY Home ยังมีฟีเจอร์ตรวจสุขภาพบ้าน (Home Check-Up) ด้วยลิสต์ตรวจบ้านที่ออกแบบเพื่อบ้านของคุณ ช่วยให้เห็นสัญญาณของปัญหา พร้อมแนะนำวิธีแก้ไข ระบบแจ้งเตือนการดูแลบ้าน (Home Reminder) เมื่อถึงรอบการดูแลรักษาเพื่อให้บ้านดูดีอยู่เสมอ พร้อมด้วยบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Consult with Expert) เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถสอบถามปัญหาและข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านจาก SCG ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกบริการเรื่องบ้านที่เจ้าของบ้านเรียกใช้ผ่านแอปพลิชัน MY Home สามารถสะสมคะแนน SCG Family ได้แล้ววันนี้ โดยการชำระค่าบริการผ่านแอปพลิชัน MY Home ทุกๆ 50 บาท ลูกค้าจะได้รับคะแนน SCG Family จำนวน 1 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนสะสมทุกๆ 20 คะแนน จะมีมูลค่า 1 บาท สำหรับนำไปเป็นส่วนลดแทนเงินสด หรือแลกของรางวัลได้ เจ้าของบ้านสามารถเช็กยอดคะแนนสะสมของ SCG Family ได้ทางแอปพลิชัน MY Home อีกด้วยนอกจากนี้ MY Home ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ติดบ้าน มาร์เก็ต 2022 @ Central Eastville” ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน indoor ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 พ.ย.2565 ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ระหว่างแอปพลิเคชัน MY Home กับผู้บริโภคในรูปแบบ ‘ออนไลน์’ สู่ ‘ออฟไลน์’ พร้อมกับจัดเต็มส่วนลดบริการดูแลบ้านสำหรับผู้มาที่งานจะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษมากมาย ได้แก่ บริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ราคาเริ่มต้น 380 บาท/เครื่อง (จากราคาปกติ 650 บาท) บริการแม่บ้านทำความสะอาด 3 คน แบบ Deep Cleaning เริ่มต้นเพียง 1,250 บาท (จากราคาปกติ 1,650 บาท) งานทำความสะอาดทั่วไป 2 ชม. แบบ General Cleaning เริ่มต้นเพียง 475 บาท (จากราคาปกติ 550 บาท) และงานแก้ไขท่อน้ำอุดตัน พิเศษเพียง 1,199 บาท (จากราคาปกติ 1,500 บาท) เป็นต้น