JR คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 93 ล้านบาท

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 93 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ Electrical and Instrument Work for CFP Concurrent Work Project - Package LCO New LCO and Associated Fuel Oil Facilities ของ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) มูลค่า 62.13 ล้านบาท และโครงการของ บมจ.ไทยลู้บเบส (TLB ) มูลค่า 31.77 ล้านบาท ฟากซีอีโอเผยรุกประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดัน Backlog หนากว่า 3,474 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ 3 ปีข้างหน้า มั่นใจผลงานปีนี้โตตามเป้าหมาย





นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาในโครงการ Electrical and Instrument Work for CFP Concurrent Work Project - Package LCO New LCO and Associated Fuel Oil Facilities กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 62,136,878.43 บาท โดยบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญารวมทั้งได้ลงนามในสัญญาสำหรับโครงการ Electrical and Instrument Work for CFP Concurrent Work Project - Package LCO New LCO and Associated Fuel Oil Facilities กับบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 31,773,407.11 บาท โดยบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา"การรับงานในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้อยู่ที่ 3,474 ล้านบาท และยังสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะสามารถรับงานในโครงการระบบโครงสร้างพื้นที่มีความปลอดภัยขั้นสูงในกลุ่ม "แพลนต์เบส" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการสร้างโรงงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานออยล์แอนด์แก๊ส ที่มีการแข่งขันน้อย โดยบริษัทจะร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งจะสนับสนุนให้อนาคตมีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มผลักดันการเติบโตได้อย่างมั่นคง"สำหรับแผนงานในช่วงไตรมาส 4/2565 ประเมินว่า ภาพรวมธุรกิจยังอยู่ในทิศทางที่ดี และมีงานที่รอส่งมอบ รวมทั้งมีแผนจะมีเข้าประมูลงานใหม่อีกจำนวนมากจากทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติ เริ่มมีโครงการใหม่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ คาดว่าจะมีงานโครงการใหม่เปิดประมูลกว่า 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เฟสที่ 2 มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โครงการรื้อย้ายและสร้างใหม่ระบบโทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ รวมทั้งงานวางระบบไฟฟ้าอีกราว 300 ล้านบาท จึงทำให้มั่นใจว่าผลงานทั้งปีน่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 135.27 ล้านบาท และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,530.41 ล้านบาท