CPW กำไรโตกว่า 404% รับสินค้าใหม่เปิดตัว

"คอปเปอร์ ไวร์ด" หนึ่งในผู้นำตลาดเทคโนโลยี และสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ประกาศผลงานไตรมาส 3 ท็อปฟอร์ม อวดกำไรโตแรง 404.90% ส่วนรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 1,628.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.79% รับยอดขายมือถือ และสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์มาแรง บวกกับสาขาที่โตเท่าตัวจากการรับโอนกิจการ IBIZ Plus เข้ามาหนุนผลประกอบการในปีนี้ มั่นใจรายได้ปี 65 โต 40%

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2565) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 17.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.05 ล้านบาท หรือ 404.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับรายได้รวมไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 1,628.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.79% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 721.04 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ และสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และรายได้จากการขายผ่านช่องทางการค้าส่งและร้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด (IBIZ Plus) ที่ช่วยสร้างความหลากหลายส่วนในงวด 9 เดือนแรกปีนี้ CPW มีกำไรสุทธิ 48.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.05 ล้านบาท หรือ 36.85% สำหรับรายได้รวมอยู่ที่ 5,094.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.38% ขณะที่กำไรขั้นต้นงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 111.83% และ 78.05% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการล่าสุด แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดร้าน iStudio by copperwired สาขาเซ็นทรัลจันทบุรี สนับสนุนให้ปัจจุบัน CPW มีสาขาจำนวน 106 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด ประกอบด้วย ร้าน Apple Brand Shop จำนวน 23 สาขา (แบ่งเป็น iStudio by copperwired จำนวน 15 สาขา U-Store by copperwired จำนวน 7 สาขา และ Ai_ จำนวน 1 สาขา) ศูนย์บริการ iServe จำนวน 4 สาขา ร้าน dotlife จำนวน 24 สาขา ร้าน AIS จำนวน 25 สาขา ร้าน A-Store จำนวน 2 สาขา ร้าน Samsung จำนวน 19 สาขา และ ร้าน Xiaomi จำนวน 9 สาขานายปรเมศร์ กล่าวต่อว่า คาดผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2565 เป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจ ได้อานิสงส์ iPhone 14 และสินค้าใหม่ทยอยเปิดตัวและวางจำหน่าย สนับสนุนให้ CPW มีสินค้าไฮไลต์กลุ่ม 5G เข้ามาเพิ่ม และผลักดันรายได้รวมตลอดปี 2565 เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 40% จากปีก่อน ซึ่งปัจจัยสำคัญนอกจากจะมีร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแล้ว ในด้านปัจจัยลบเกี่ยวกับซัปพลายสินค้าเริ่มคลี่คลาย รวมไปถึงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว การเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดจะเข้ามากระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายปี นอกจากนี้ CPW ยังมีการรับรู้รายได้จากร้านค้าของ IBIZ Plus ที่รับโอนในช่วงปลายปี 2564 เข้ามาในปีนี้เต็มปี โดยสาขาที่ได้รับโอนจาก IBIZ Plus มี AIS Shop Samsung และ Xiaomi