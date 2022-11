CEO-ผู้ถือหุ้นใหญ่ยันถือหุ้น MORE ครบ ปัดขายออก พร้อมให้ ตลท.-ก.ล.ต.เข้าตรวจสอบ

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และซีอีโอ MORE ยืนยันว่า ยังถือหุ้นครบ 23.69% และไม่มีการขายหุ้นออกมาแม้แต่หุ้นเดียวในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก ทั้งจากธุรกิจน้ำประปาที่มีอายุสัมปทาน 25 ปี ทำให้มีรายได้ประจำ (Recurring Income) อีกทั้งยังมีที่ดินในทำเลศักยภาพพร้อมพัฒนา รวมถึงได้ลิขสิทธิ์จัดงาน "Rolling Loud" ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2566-2571 พร้อมสิทธิขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยนับตั้งแต่เข้ามาบริหาร MORE ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการบริหาร MORE ทำให้ฐานะทางการเงินมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยมีสินทรัพย์รวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท มีสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งยังมีเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ MORE-W2 กว่า 700 ล้านบาท รวมถึงมีพอร์ตลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORE กล่าวยืนยันว่า พร้อมที่จะให้หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนเข้ามาตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส โดยตั้งแต่ที่เข้ามานั่งซีอีโอ MORE ดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด มีแต่คดีที่ MORE เป็นผู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีกว่า 800 ล้านบาท"อยากฝากถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าตกเป็นเครื่องมือข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาในทางลบ ผมพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ถือหุ้นทุกคน โดยในช่วงที่ผ่านมา ผมไม่มีการขายหุ้นออกมาแม้แต่หุ้นเดียว และขอเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.ตรวจสอบออเดอร์ปริศนาที่เป็นต้นเหตุทำให้ราคาหุ้น MORE ร่วงติดฟลอร์ 2 วันติดต่อกัน"