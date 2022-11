MQDCโชว์ศักยภาพอสังหาฯไทยในงานการประชุม APEC2022

Process

Product

Planet

กล่าวว่าโดยจะมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการที่ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ภายใต้แนวคิด Embrace the next generation sustainability, Possible Future และ Sustainnovation "Pioneering in Sustainnovation for all well - being" โดยผู้เข้าชมจะได้ทราบฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติ รวมถึงทางออก และ วิถีในการดำเนินชีวิตแห่งอนาคตที่ทุกชีวิตต้องการในการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (Decentralization Resilience & Biodiversity Standard) ซึ่งตอกย้ำจุดยืนของความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ MQDC และสอดคล้องกับธีมในการจัดประชุม APEC “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open Connect Balance)ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ยึดหลักความยั่งยืน โดยทุกองค์ประกอบต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริเวณชุมชนโดยรอบ อีกทั้งต้องมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาตรฐานการออกแบบโครงการฯ และนวัตกรรมที่ผ่านการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยชุมชน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบๆ ตัว ด้วยการออกแบบเพื่อสร้างความสุขของคนทุกวัยผ่านการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมจริง การใช้วัสดุที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี การพัฒนางานระบบที่ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอน เพื่อช่วยลดภาวะโลกรวนมาตรฐานการให้บริการที่ออกแบบบนพื้นฐานความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสุข อำนวยความสะดวกสบาย และตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ลูกบ้านและชุมชนอย่างสูงสุดมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับทุกชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ โดยมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความหลายหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และมีการจัดทำBiodiversity Standard สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกของโลกเพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิตบนโลกทั้งนี้