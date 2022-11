SKY ผนึก AOT ยกระดับ SAWASDEE by AOT

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ระดับประเทศ กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ให้เป็น Thailand Travel Super App ที่ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาผสานกับไลฟ์สไตล์ผู้คน ซึ่งจะพลิกโฉมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก สอดคล้องกับแนวคิด “CONNECTING THAILAND” ของสกาย ไอซีที ที่มุ่งเชื่อมต่อเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินชีวิตของคนไทย และเชื่อมโยงระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Tech Ecosystem) ของประเทศไทยให้ครบสมบูรณ์ พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงและหลายประเทศปลดล็อกมาตรการให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทอท. จึงคาดการณ์ว่าในปี 2566 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 96 ล้านคน ฟื้นตัว 68% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้โดยสารก่อนการแพร่ระบาด และคาดว่าในปี 2567 จะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติเทียบกับก่อนเกิดโควิด-19 มีจำนวนผู้โดยสารถึง 142 ล้านคน“การท่องเที่ยวไทยในปีหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวแล้ว ความต้องการด้านบริการก็อาจเปลี่ยนไปด้วย ทอท. จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาบริการในทุกมิติ โดยจะผลักดัน SAWASDEE by AOT ให้กลายเป็น Thailand Travel Super App ตัวช่วยหลักของนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานไทยให้ทันสมัย สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สมฐานะเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่ครองใจคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน” นายนิตินัย กล่าวนายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทอท. และสกาย ไอซีที มุ่งส่งมอบประสบการณ์เดินทางสุดพิเศษแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “GATEWAY TO THAILAND” โดยผนึกกำลังหลากองค์กรพันธมิตรไทย ยกระดับฟีเจอร์ใหม่บน SAWASDEE by AOT ตอบโจทย์ 3 ด้าน ได้แก่ 1.Digital Airport Experiences ยกระดับประสบการณ์ภายในสนามบิน ครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2.Digital Lifestyle ยกระดับบริการด้านการใช้จ่ายและสิทธิพิเศษ 3.Digital Travel Safety ยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้ แอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT มีฟีเจอร์ที่โดดเด่น ทั้ง “Flights” เชื่อมต่อข้อมูล Flight Board จากสนามบิน ค้นหาเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก สามารถบันทึกไฟลตฺบินล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน “Queue Time” แสดงข้อมูลเวลารอคิวในทั้ง 3 โซนภายในสนามบิน ได้แก่ จุดเช็กอิน จุดตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย และจุดตรวจหนังสือเดินทาง เป็นตัวช่วยสำคัญให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดเที่ยวบิน “Taxi Reservation” สะดวกรวดเร็วกว่ากับบริการจองรถแท็กซี่ เฉพาะผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้น“SAWASDEE Pay” กระเป๋าเงินดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกับธนาคารกรุงไทย (KTB) เพื่อมอบประสบการณ์ชอปปิ้งสุดสนุกให้นักท่องเที่ยว สามารถผูกการใช้จ่ายกับบัตรเดบิตและบัตรเครดิต Visa, MasterCard สำหรับใช้จ่ายกับร้านค้าพันธมิตรทั้งในและนอกสนามบิน พร้อมรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% เช่น The Coral Lounge ร้านอาหารเครือ SSP Thailand ภายในสนามบินกว่า 15 แบรนด์ เช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี บอนชอน เบอร์เกอร์คิง แดรี่ควีน โปเตโต้ คอร์เนอร์ เป็นต้น โดยทุกการใช้จ่ายจะได้ “AOT Points” นำไปแลกสิทธิพิเศษ (Privilege) หรือโอนคะแนนกับพันธมิตรต่างๆ เช่น CARAT จาก King Power, PT Max Card ของปั๊มน้ำมัน PTG และคะแนนบัตรเครดิตของ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์“Tourist Help” ร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และสามารถสื่อสารได้ 6 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และรัสเซีย “Insurance” บริการซื้อประกันเดินทาง และประกันอุบัติเหตุในราคาพิเศษ พร้อมรับความคุ้มครองตลอดการเดินทางจากเมืองไทยประกันภัย (MTI) พันธมิตรประกันภัยชั้นนำระดับประเทศนอกจากนี้ แอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ยังรองรับได้สูงสุดถึง 8 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน และรัสเซีย พร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่จะทยอยเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ เช่น Airport Free Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ตภายในสนามบินฟรี Premium Services ให้บริการ Butler & Buggy และเทคโนโลยี AR ที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ภายในสนามบิน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่กำลังพัฒนาร่วมกับพันธมิตรสามารถดาวน์โหลดแอป SAWASDEE by AOT บน App Store และ Play Store ได้ที่ https://bit.ly/3DcWYBj#AOT #SKYICT #สกายไอซีที #SAWASDEEbyAOT #แอปSAWASDEE#ThaiTravelSuperAppสำหรับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY บริษัท Tech Company เต็มรูปแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY