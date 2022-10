เคทีซีเผยใช้จ่ายผ่านบัตรฟื้นโตเกินเป้า-ชู MAAI by KTCร่วมBOT Digital Finance Conference 2022

เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีมีอัตราการเติบโตที่สูงประมาณ 22-23% หรือคิดเป็น 170,000 ล้านบาท ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังเปิดประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวที่กลับขึ้นมามียอดใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 5 ประกอบกับเคทีซีมีการปรับกลยุทธ์การตลาดให้หมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ การหันมาเน้นเจาะกลุ่มที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสูงกว่าเป้าหมายในปีนี้ที่ตั้งไว้ 15% ขณะที่ฐานบัตรใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 100,00-120,000 บัตร จากเป้าหมายที่ตั้บงไว้ 250,000 บัตร"แม้ว่าจำนวนบัตรใหม่จะยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เราก็ยังคงมีการขยายฐานลูกค้ายังระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไป เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความเปราะบางและไม่ทั่วถึง จึงยังคงมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้ถือมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการอนุมัติลดลงบ้างโดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30% ขณะเดียวกัน ก็หันมาเน้นกลุ่มรายได้สูงที่ยังมีศักยภาพในการใช้จ่ายมากขึ้นทำให้ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบัตรต่อเดือนของเราสูงขึ้นมาอยู่ที่ 12,000 บาท จากเดิมที่ใกล้ๆ 10,000 บาท มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างสม่ำเสมอถึง 70%ของฐานลูกค้า 2 ล้านราย และคาดว่า ณ สิ้นปียอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะเติบโตได้ใกล้เคียงปัจจุบันที่ 22-23% แม้ว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายจะเป็นช่วงไฮซีซั่น แต่ก็จะเทียบกับฐานที่สูงในไตรมาสสุดท้ายเช่นกัน "สำหรับการดูแลคุณภาพหนี้นั้น ยังคงมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดิม ขณะที่การอนุมัติก็มีความระมัดระวังตั้งแต่ต้นทาง จึงทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ของเคทีซีอยู่ในอัตราที่ต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน หากดูหมวดการใช้จ่ายใน 5 อันดับสูงสุด อาทื ประกัน ,น้ำมัน ,สุขภาพ,ซูเปอร์มาเก็ต,ท่องเที่ยว ก็จะพบว่าโดยหลักๆแล้วเป็นการใช้จ่ายในหมวดการใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็น ขณะที่การใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ก็เติบโตได้ดีมาก โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ประมาณ 30%ของยอดใช้จ่ายรวม ซึ่งเคทีซีจะเดินหน้าพัฒนาระบบให้สะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงการสมัครบัตรใหม่ทางออนไลน์ด้วยนางพิทยากล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากำลังซื้อโดยรวมจะหายไปบ้าง แต่เมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลาย เราก็กลับมาได้ในระดับที่น่าพอใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปรับกลยุทธไปสู่กลุ่มที่มีรายได้สูงซึ่งยังมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีหน้าเราก็ยังเน้นไปที่กลุ่มดังกล่าวต่อเนื่อง จากโครงสร้างลูกค้าปัจจุบันของเคทีซีเป็นกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อเดือน 80% ที่เหลือเป็นกลุ่มรายได้สูงกว่า 40,000 บาทต่อเดือน โดยจะเป็นขยายผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย เอาท์ซอร์จช่องทางออนไลน์ หรืออีเว้นท์ต่างๆล่าสุด เคทีซีได้ร่วมเปิดบูธในงาน “BOT Digital Finance Conference 2022” โดยนำเสนอลอยัลตี้ แพลตฟอร์ม “MAAI by KTC” (มาย บายเคทีซี) ที่ช่วยต่อยอดให้พันธมิตรธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าสมาชิก (CRM) ได้อย่างครบวงจร พร้อมเปิดให้ผู้เยี่ยมชมบูธสัมผัสประสบการณ์ในการใช้แอปฯ MAAI by KTC แลกซื้อสินค้าต่างๆ จากพันธมิตรที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โดยกล่าวว่า บูธ MAAI by KTC จะนำเสนอแนวคิด “Digital CRM Platform” ซึ่งเป็นลอยัลตี้ แพลทฟอร์มที่ให้บริการกับพันธมิตรธุรกิจแบบครบวงจรในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าสมาชิก เพื่อนำเสนอต่อกลุ่มธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าด้วยจุดแข็งของการมีร้านค้าสมาชิกรับแลกคะแนนหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ มี Ecosystem ที่สมบูรณ์ แพลทฟอร์ม MAAI by KTC จะสามารถตอบความต้องการของธุรกิจได้ทุกมิติ โดยให้พันธมิตรธุรกิจสามารถต่อยอดซึ่งกันและกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้ “MAAI by KTC” ‘มาย’ มาจากคำว่ามากมาย เพื่อสื่อถึงสิทธิประโยชน์มากมายที่สมาชิกจะได้รับ เป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญของเคทีซีในการทำระบบคะแนนสะสม MAAI สู่บริการลอยัลตี้ แพลตฟอร์มแบบพร้อมใช้และครบวงจร เพื่อนำเสนอให้กับธุรกิจ B2B (Business to Business) ซึ่งมาพร้อมกับระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการระบบคะแนนสะสม ทั้งการบริหารจัดการคะแนนของพันธมิตร (Native Point) และการบริหารจัดการคะแนน MAAI อีกทั้งยังเชื่อมต่อการแลกคะแนนสะสมระหว่างคะแนน MAAI และคะแนนของพันธมิตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและอิสระในการแลกคะแนน และการจัดการคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องมือคุณภาพในการทำ CRM (Customer Relationship Management) ปัจจุบันมีพันธมิตรผู้ประกอบการที่ใช้แพลทฟอร์ม MAAI by KTC ในหลากหลายธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำมัน กลุ่มห้างสรรพสินค้าและกลุ่มธุรกิจรีเทล โดยมีแผนจะขยายเครือข่ายต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขยายช่องทางร้านค้าในการใช้คะแนน MAAI แลกรับสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของสมาชิกอีกด้วย”