เคทีซี ต่อยอดโครงการ “KTC Offer” มุ่งตอบโจทย์ SDGs

หรือกล่าวว่า เคทีซี ผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน สมาชิกและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อมทั้ง ให้โอกาสทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนอาชีพและการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals -SDGs) ของสหประชาชาติ ได้แก่เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere)เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation )เคทีซีจึงได้ริเริ่มโครงการในปีพ.ศ.2562 เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ด้านการเงิน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมทางการเงิน ร่วมกับสังคมและชุมชน โดยในปีพ.ศ.2565 เคทีซีมีแผนขยายโครงการต่อยอดไปยังพันธมิตร องค์กรสาธารณกุศล และพันธมิตรทางการตลาดโครงการ “KTC Offer” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการเงิน การบริหารทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และนวัตกรรมต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักการคำนวณต้นทุน บริหารการใช้จ่าย ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน“เมื่อประเมินความสำเร็จจากผู้ฟังซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ให้ความสนใจกับกิจกรรมอย่างมาก ก็ถือว่าเราทำได้ตามที่วางแนวทางไว้ เป็นการให้ประสบการณ์ที่ดีในเนื้อหาที่เขาต้องการ มีการจัดบรรยากาศที่ดี ดังนั้น หากมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ก็จะทำให้เกิดการการเปิดรับมากยิ่งขึ้น”“โครงการนี้จะมีการดำเนินการต่อเนื่องไปอีก จะเชื่อมโยงกับความยั่งยืน เนื่องจากตั้งแต่แรกสิ่งที่มองคือ เราพยายามดำเนินธุรกิจหรือจัดกิจกรรมต่างๆ โดยนำเรื่องความยั่งยืนเข้าไปผนวกทุกมิติ จากการมีวิสัยทัศน์องค์กรที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยมองเป็นกลยุทธ์องค์กรซึ่งในมิติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ว่าทำอะไรอย่างไรบ้าง เมื่อได้กลยุทธ์ จากนั้น จะมีการดำเนินการที่ตอบโจทย์ เพราะเชื่อว่า ถ้าสิ่งที่เราทำสามารถตอบโจทย์สังคมและองค์กรได้ก็น่าจะเป็นการจูงมือหรือร่วมกันเติบโตไปด้วยกันในเรื่องของความยั่งยืน”นางสาวดวงกมล กล่าวย้ำ