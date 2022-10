TM ออกบูท mai FORUM 2022

"เทคโนเมดิคัล" ออกบูท mai FORUM 2022 เดินหน้าประกาศตอกย้ำกับนักลงทุน ดัน “THE PARENTS” เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก สร้างการเติบโตของรายได้สู่ระดับ High Growth เพื่อสร้างรายได้แบบประจำ (Recurring Income) ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต พร้อมดีเดย์เปิดให้บริการ “The Parents Nursing Home” เฟสแรก 5 พ.ย.นี้





นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) TM เปิดเผยว่า ภายในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ บริษัทฯ ร่วมออกบูทงาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together, We are SME Role Model” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้บูทเลขที่ 15 โดยบริษัทฯ เตรียมตอกย้ำให้นักลงทุนเห็นถึง แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ผ่านการเพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ ต่อยอดธุรกิจหลัก (Core Business)เพื่อหวังสร้างการเติบโตของรายได้สู่ระดับ High Growth เพื่อสร้างรายได้แบบประจำ (Recurring Income) ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต โดยบริษัทฯ มุ่งสู่ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “THE PARENTS” (The Parents Nursing Home) ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) โดย TM ถือหุ้นสัดส่วน 80% ทั้งอาคาร Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) และอาคาร Rehabilitation Hospital (โรงพยาบาลเฉพาะทาง) โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ “The Parents Nursing Home” จะเปิดให้บริการลูกค้าในเฟสแรกสำหรับโครงการ THE PARENTS ในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการแบบเต็มรูปแบบในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งหากแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้จะผลักดันให้ THE PARENTS เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกมิติในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก โดยสามารถรองรับคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ THE PARENTS ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในซอยราษฎร์พัฒนา 2 (ซอยมิสทิน) และในอนาคตในแผนศึกษาขยายการบริการผู้สูงอายุให้ครบทั้ง 4 มุมเมืองรอบทิศกรุงเทพฯ