D ชวนนักลงทุนพบปะผู้บริหารรับสิทธิพิเศษ ร่วมงาน mai FORUM 2022

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ขอเชิญนักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าของกิจการที่อยากจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 “CEO maiพบปะนักลงทุน” "Growing Stronger Together We are SME Role Model" ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บูทเลขที่ 72 โดยสามารถลงทะเบียนหน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนำทีมโดย ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายณัฐสิทธิ์ สุรพันธ์ไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน จะมาให้ข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนเพื่ออัปเดตข่าวสาร ความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุด พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทิศทางธุรกิจของบริษัทฯทพ.พรศักดิ์ กล่าวว่า อยากเชิญชวนนักลงทุนมาร่วมงาน mai FORUM 2022 ที่กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังจากที่ประเทศไทยและ D ได้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 มาได้เรียบร้อย โดยงานนี้จะเป็นเวทีในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ลงทุนให้ได้รับรู้ถึงทิศทาง ความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุดของ D นอกจากนี้ภายในงาน D เตรียมสิทธิพิเศษให้ผู้ที่สนใจมาทำทันตกรรมกับ D ด้วยทั้งนี้ภายในงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ได้เตรียมสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงาน mai FORUM 2022 สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการทันตกรรมที่ รพ.ทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ BIDH สามารถรับส่วนลดสูงสุด 6,500 บาท เมื่อซื้อ Voucher ราคา 50,000 บาท และสามารถรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อ Voucher ราคา 20,000 บาท โดย Voucher นี้เป็น Limited edition เนื่องจากสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ รพ. BIDH ได้อีกด้วย และสามารถใช้ได้ยาวๆจนถึงสิ้นปี 2566ในงานนี้เรียกได้ว่า D จัดเต็มให้นักลงทุนแบบครบเครื่อง มีทั้งผู้บริหารคนสำคัญของ D ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง และมีสิทธิพิเศษจำหน่ายเฉพาะในงานแบบ Limited edition พร้อมกับของที่ระลึกสุดพิเศษให้ผู้ที่สนใจทำทันตกรรม