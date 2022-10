"แม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น” กระแสเซอร์สุดแรง ดันยอดขายพุ่ง

“การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ แม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สืบเนื่องจากเราเลือกนำเสนอสินค้าผ่านกลุ่มนักเดินทางที่ชื่นชอบแม็คยีนส์และสวมใส่ผลิตภัณฑ์จริง ทำให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น”

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ระบุว่า แม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่ได้รับการตอบรับที่ดี ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผสมผสานความลงตัวของไอเท็มที่ดูดี สวมใส่สบายไม่ว่าทริปไหน...ก็ลุยได้เต็มแม็ค ส่งผลให้ตั้งแต่เปิดตัวได้รับเสียงการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า นักเดินทาง และกลุ่มไบค์เกอร์ โดยเฉพาะไอเท็มยอดนิยม “กางเกงยีนส์” ที่เหมาะสำหรับการขับขี่ทุกประเภท เสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ตและเสื้อฮู้ดดี้ ที่ช่วยคอมพลีททุกลุคให้ดูดีตลอดการเดินทาง สำหรับไอเท็มอย่างเสื้อยืด และเสื้อเชิ้ตสไตล์รีสอร์ท ยังคงเป็นสินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบและได้รับความนิยมในทุกๆ คอลเลคชั่นของแม็คยีนส์โดยกิจกรรมในช่วงเปิดตัวเน้นการสื่อสารผ่านกลุ่มนักเดินทาง ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวที่มีสไตล์ เป็นเอกลักษณ์ อย่าง The Gaijin Trip เบนซ์-ถาวร ภัสสรศิริกุล ร่วมรังสรรรค์ผลงานภาพถ่ายในแม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น หนุ่มนักเดินทางแบกเป้ เที่ยวคนเดียว ผู้หลงใหลการเล่าเรื่องผ่านการเดินทาง ผลงานความเป็นตัวเอง 100% ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้หลายคนรวมถึงเน็ตไอดอลกูรูผู้คร่ำหวอดในแวดวงยานยนต์และพิธีกรด้านยานยนต์ คุณอริยะพงษ์ เจริญสุข-จอห์น ไรเดอร์ (John Rider) และคุณแบงก์-วรานนท์ ฉัตรปิยานนท์ จากเพจคนหลงทาง นักเดินทาง ผู้หลงใหลไปกับสถานที่ใหม่ๆ ที่สร้างทุกความประทับใจให้กับผู้ติดตามได้เสมอนายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวสำหรับการต่อยอด แม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น ในแคมเปญ My Mc My Journey แม็คยีนส์พร้อมนำเสนอการเดินทางในคอลเลคชั่นต่อไป ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า สวมใส่ง่าย สบาย มีโทนสีใหม่ๆ ที่มิกซ์แอนด์แมทช์ง่าย เพื่อเอาใจนักเดินทาง ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น นำเสนอเรื่องราวของการเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมปลดปล่อยจินตนาการไปกับสายลม แสงแดด เก็บเกี่ยวความทรงจำทุกเรื่องราวระหว่างการเดินทาง ความมาดมั่นของหนุ่มสาวไบค์เกอร์ที่มาในโทนสีเข้ม เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถรองรับการขับขี่ได้ทุกสถานการณ์ อาทิ เทคนิคการตีลอนช่วงหัวเข่าที่ช่วยปรับสมดุล เพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างการขับขี่ เสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ต (Bomber Jacket) ที่ระบายอากาศและช่วยคุมอุณหภูมิได้ดีไฮไลท์ของคอลเลคชั่นนี้พบกับ “กางเกงยีนส์ ไบค์เกอร์ ซีรีย์ใหม่” เนื้อผ้าผสม สแปนเด็กซ์ (Spandex) เพิ่มความยืดหยุ่นสูง และT400 คอมโพสิตไฟเบอร์ออฟติค โครงสร้างเนื้อผ้าคืนตัวได้ดี ทนทานรองรับทุกการขับขี่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น มีหลากหลายไอเท็มให้คุณเลือกสรรค์ อาทิ เสื้อยืดแขนสั้นและแขนยาว เสื้อเชิ้ตสไตล์รีสอร์ท เสื้อฮู๊ดดี้ บอมเบอร์แจ็คเก็ต เดนิมแจ็คเก็ต กางเกงขาสั้นและกางเกงยีนส์ ตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิกและดีเทลที่ตอกย้ำสไตล์เท่ๆ ของหนุ่มสาวไบค์เกอร์ได้อย่างลงตัวพบกับแม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น (Mc Biker Collection) ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และเว็บไซต์ mcshop สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook-mcjeans