กูรูมองบวก MAKRO หลังปัดดีล Metro แถมยังช่วยหนุน CPALL

หลังจากช่วงเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา มีข่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลุ่มซีพี) ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการและทรัพย์สินของ Metro Cash and Carry ซึ่งทำธุรกิจค้าส่งสินค้าในประเทศอินเดีย ในมูลค่า 8 หมื่นล้านรูปี (1 พันล้านดอลลาร์) หรือประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท ทำให้เกิดคาดการณ์ว่า ทางกลุ่มซีพีอาจจะส่งบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เข้าร่วมดีลดังกล่าว สร้างความกังวลต่อนักงทุนจนเกิดแรงขายหุ้น MAKRO ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม วานนี้ MAKRO ได้จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหาร MAKRO ยืนยันว่า ไม่ได้เข้าร่วมดีลซื้อ Metro ดังที่กังวล ส่งผลให้ราคาหุ้น MAKRO ปรับตัวขึ้นมารับข่าวทันทีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจาก MAKRO ไม่ได้เข้าร่วมดีลซื้อ Metro อินเดีย ซึ่งมีแนวโน้มว่า CPALL อาจไม่เข้าร่วมเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดคลายกังวลด้านฐานะการเงินที่จะตึงตัวและผลการดำเนินงานที่อาจถูกกดดันจากดีลดังกล่าว ทำให้ราคาหุ้นฟื้นตัวได้แข็งแกร่งอย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามความชัดเจนดีลดังกล่าวโดยเฉพาะ CP Group ว่าจะยังเดินหน้าดีลนี้หรือไม่ และใช้บริษัทใดในกรณีเข้าลงทุน แนะนำ “ซื้อ” MAKRO และ CPALLบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า มีมุมมองเป็นบวกต่อข่าวยกเลิกเข้าซื้อกิจการ METRO เนื่องจากจะเป็น sentiment บวกต่อทั้ง MAKRO และ CPALL ช่วยปลดล็อก overhang จากความกังวลต่อการก่อหนี้และความสามารถในการทำกำไรของ MAKRO ในระยะ 2-3 ปีและ CPALL ที่ถือหุ้น MAKRO อยู่ที่ประมาณ 60%ทั้งนี้ ให้คำแนะนำอิง 66PER ที่ 29x (-0.25 SD below 5-yr avg. PER) และแนะนำ "ซื้อ" CPALL ที่ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท อิง 66PER ที่ 33x (-0.5SD below 5-yr avg. PER)ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คาดกำไรของ MAKRO ไตรมาส 3/65 จะดีขึ้นเล็กน้อย QoQ จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากธุรกิจขายส่งเป็นหลัก ขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นแรงกดดันหลัก SSSG ไตรมาส 3/65 ของธุรกิจขายส่ง (+10-12%) ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ-โครงการคนละครึ่ง แต่ของธุรกิจค้า ปลีกกระทบจากฝนตกหนัก (+0-1%)