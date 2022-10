เปิดตัว'โนเบิล เคิร์ฟ' บ้านแนวคิดใหม่ ติดคริสตัล พาร์ค เอกมัย-รามอินทรา เริ่ม 12.5 - 28.8 ลบ.

โนเบิลฯ เดินหน้าพัฒนาโครงการแนวราบตามแผน ปักหมุดทำเลหรู เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เปิดตัว “โนเบิล เคิร์ฟ” ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 3,600 ล้าน ผ่านนิยามใหม่ “URBAN HOME” บ้านที่เป็นมากกว่าพื้นที่อยู่อาศัย มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์รูปทรงเรขาคณิต ผ่านคอนเซปต์ “LIVE.WORK.PLAY ที่เดียว ให้คุณ ใช้อยู่ ใช้ทำงาน ใช้ตามใจ” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เชื่อมชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้อย่างลงตัว จัดเต็มโปรโมชั่นเปิดบ้าน ส่วนลดสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ราคาเริ่มต้นเพียง 12.5 – 28.8 ล้าน

โนเบิล เคิร์ฟ เป็น URBAN HOME

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โนเบิลมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่แตกต่าง ภายใต้นิยาม “URBAN HOME” เพื่อให้บ้านเป็นได้มากกว่าที่อยู่อาศัย ด้วยฟังก์ชัน ดีไซน์ และพื้นที่ใช้สอย ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างลงตัว เป็นได้ทั้งบ้านสำหรับครอบครัว หรือปรับเปลี่ยนเป็นโฮมออฟฟิศ ซึ่งเน้นตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวตน เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมนำนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยมาใช้ในการออกแบบในทุกรายละเอียด โดยมั่นใจว่า โนเบิล เคิร์ฟ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างคุณภาพชีวิตอีกระดับให้แก่ผู้อยู่อาศัย บนทำเลศักยภาพอย่างเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ในราคาที่จับต้องได้โครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสถาปัตยกรรม Mid-Century Modern ดีไซน์โดดเด่นด้วยรูปทรงเรขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างพื้นที่ช่องแสง และรูปทรงวงกลมที่เชื่อมเข้าหากันอย่างลื่นไหล สร้างมุมมองที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ยิ่งขึ้นในบ้าน 4 แบบ 4 สไตล์ ด้วยพื้นที่ใช้สอยสูงสุดถึง 454 ตร.ม. ที่จอดรถสูงสุด 6 คัน พร้อมลิฟท บ้านอำนวยความสะดวก และ พื้นที่สีเขียว Indoor Courtyard ใจกลางบ้านเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างลงตัว ผสานนวัตกรรมติดตั้ง Smart Home Automation ในบ้านทุกหลัง สร้างสรรค์ฟังก์ชั่นและ Layout ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและการอยู่อาศัยโครงการจัดเต็มฟังก์ชันส่วนกลาง โดดเด่นด้วย THE ARCH CLUBHOUSE ใจกลางโครงการ ซึ่งเป็นอาคารคลับเฮาส์ 3 ชั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม Mid Century Modern เน้นการใช้สี และ วัสดุของอาคารที่มาจากสีของธรรมชาติภายในคลับเฮาส์ประกอบด้วย Curve Society Club, Curve Gym, Steam Room และ Kids Arcadia นอกจากนี้ยังมี FLOW POOL สระว่ายน้ำระบบเกลือ รูปทรง L Shape ความยาว 25 ม. จัดวางอยู่ด้านหน้าอาคาร ล้อมรอบไปด้วยสวนป่าพร้อมลานสนามหญ้าที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว ให้คุณรังสรรค์พื้นที่พักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างลงตัว บนทำเลศักยภาพเลียบทางด่วน เอกมัย รามอินทรา ติดถนนใหญ่ประดิษฐ์มนูญธรรม ใกล้คริสตัลพาร์คเพียง 300 เมตร ใจกลางครีเอทีฟดิสทริค ไลฟ์สไตล์ฮับ พร้อมที่จะให้คุณหาอินสไปเรชันใหม่ ๆ และเดินทางได้อย่างสะดวก เพียง 10 นาทีถึงทองหล่อ ใกล้ทางด่วนพิเศษศรีรัช เชื่อมรถไฟฟ้า 5 สาย ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเทา สถานีโยธินพัฒนาโครงการมีความเป็นส่วนตัว ด้วยจำนวนเพียง 187 หลัง บนพื้นที่ 23-0-91 ไร่ พร้อมบ้าน 4 รูปแบบ ได้แก่•แบบบ้าน OCTA จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 454.5 ตร.ม. ตอบโจทย์การอยู่อาศัยครอบครัวขนาดใหญ่และโฮมออฟฟิศ 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น, 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องครัว, 6 ที่จอดรถ, 1ลิฟท์บ้าน, 1 ห้องแม่บ้าน•แบบบ้าน HELIX จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 370.5 ตร.ม. ตอบโจทย์การอยู่อาศัยครอบครัวขนาดใหญ่และโฮมออฟฟิศขนาดเล็ก พร้อมเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งลิฟท์ 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ,1 ห้องนั่งเล่น, 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องครัว, 4 ที่จอดรถ, 1 ห้องแม่บ้าน•แบบบ้าน SPHERE จำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 239 ตร.ม. มี Family Area ที่สามารถออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้ร่วมกัน 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น, 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องครัว, 3 ที่จอดรถ, 1 ห้องแม่บ้าน•แบบบ้าน ARC จำนวน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 175.5 ตร.ม. พื้นที่ห้องนอนใหญ่ มี Floor to Ceiling สูงถึง 4 ม. 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น, 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องครัว, 2 ที่จอดรถครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่เดียว ให้คุณ ใช้อยู่ ใช้ทำงาน ใช้ตามใจ ถนนทางเข้าโครงการ Bliss Boulevard ออกแบบให้เป็นเสมือนอุโมงค์ต้นไม้ ภูมิทัศน์อันเขียวขจีโอบล้อมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมเลนจักรยานและเสาไฟฟ้าลงดินทั้งโครงการ, สระว่ายน้ำ FLOW POOL, THE ARCH CLUBHOUSE 3 ชั้น แบ่งเป็น ชั้น 1 Steam Room และ Kids Arcadia, ชั้น 2 Curve Society Club และ Juristic Office และชั้น 3 Curve Gym และ Flow Chamber.