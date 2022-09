MONEY EXPO UDONTHANI 2022 คึก แบงก์-ประกันแข่งเดือด

เปิดงานอย่างเป็นทางการ สำหรับงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 Money Expo Udonthani 2022 โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานกันคึกคักนใส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 Money Expo Udonthani 2022 จัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ที่อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมานำเสนอให้ประชาชนชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เช่น สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี เงินฝาก Step Up 10.56% ปลอดภาษี ซื้อสลากออมทรัพย์ ลุ้นรับ 2 ล้านบาท สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% ประกันชีวิตรับบำนาญ 12% ลดหย่อนภาษี 300,000 บาท สินเชื่อบุคคล 0% นาน 30 วัน เป็นต้นโปรโมชันสินเชื่อบ้านครบวงจร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย วงเงินกู้สูงสุด 100% นานสูงสุด 40 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กู้เต็ม 100% ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.75% ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปีโปรโมชันทรัพย์ NPA/บ้านมือสอง : ธนาคารกสิกรไทย ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย ทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย ทำเลดี ทำเลทอง ลดราคาพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บ้านมือสองหรือทรัพย์ NPA ลดพิเศษสูงสุด 40% ผ่อนดาวน์ 0% ต่อปี นานสูงสุด 24 เดือนโปรโมชันสินเชื่อส่วนบุคคล : ธนาคารกสิกรไทย บัตรเงินด่วน เอ็กซ์เพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 1 ปี สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) บัตรยูเมะ พลัส อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วันโปรโมชันเงินฝาก / สลากออมทรัพย์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เงินฝาก Extra Bonus 56 รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปี ไม่เสียภาษี ธนาคารออมสิน สลากออมสิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ รับสิทธิลุ้นรับรางวัลทุกเดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สลากออมทรัพย์ ชุดขาลเพิ่มพูน หน่วยละ 1,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุดต่อเงิน ต่อทอง หน่วยละ 10,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาทโปรโมชันประกัน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาท บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ซัมซุงบำนาญ A90/5 ชำระเบี้ยระยะสั้น 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 รับบำนาญ 12% การันตีเงินบำนาญ 15 ปี ลดหย่อนภาษี 300,000 บาท ประกันสุขภาพ ตลอดชีพ 99/20 ลักซ์ชัวรี่ แคร์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย สูงสุด 60 ล้านบาท บมจ.ไทยประกันชีวิต รับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึกโปรโมชันสินเชื่อเอสเอ็มอี : ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือน สินเชื่อ SME Smart Shop ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุดหลักล้าน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สินเชื่อ SMEs Re-Start ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 12 ปี สินเชื่อ 3D ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปีสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ www.moneyexpoonline.com เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ และโปรโมชันของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น โดยสมัครใช้บริการบนแฟลตฟอร์มนี้ในช่วงเดียวกันกับวันที่จัดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 Money Expo Udonthani 2022 อีกด้วยภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุน ในหัวข้อ “ชี้จุด Reset ตลาดหุ้นไทย หุ้น-กองทุนเป้าหมายสร้างกำไรเหนือตลาด” วิทยากรโดย คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รับชมผ่านทาง Facebook Fanpage : Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคาร และในหัวข้อ “เป็นหนี้ มีทางออก” วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค และคุณนัยน์ภัค มูลมา ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-14.15 น. ณ เวทีกิจกรรม อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 หรือรับชมในรูปแบบ LIVE ทางแฟนเพจ Money and Banking Channel การเงินธนาคาร และ Money Expoห้ามพลาด! กับมินิคอนเสิร์ตจาก “บอย ปกรณ์” ที่จะมามอบความบันเทิงให้พี่น้องชาวอุดรกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวที ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-14.40 น.