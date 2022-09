JKN-CNBC ผนึก 3BB ขยายช่องทางรับชมผ่านช่อง 608

นายรัชชพล เหล่าวานิช บรรณาธิการบริหารของ JKN-CNBC เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา JKN-CNBC ได้เพิ่มช่องทางออกอากาศผ่านแพลตฟอร์ม IPTV ของ 3BB ช่อง 608 อีกหนึ่งช่องทาง หลังจากเปิดตัวสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ผ่านแพลตฟอร์ม IPTV ของ AIS Play ช่อง 642 ไปเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา และในเร็วๆ นี้ ยังจะขยายการรับชมไปยังแพลตฟอร์มของ True ID และ nt Net Play ในระยะต่อไปภายใต้ความร่วมมือทั้งในรูปแบบและมาตรฐานของ CNBC ผนวกกับทีมงานคนไทยของ JKN ที่นำบุคลากรแถวหน้าในด้านข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนมาผนึกกำลังกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า JKN-CNBC จะกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนอันดับหนึ่งของไทยได้อย่างแน่นอน ภายใต้แนวคิด Capitalize on it ลงทุน เพื่อชีวิตที่มั่งคั่งนอกจากนี้ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของสื่อในยุคใหม่ที่เข้าสู่ความเป็นดิจิทัล คอนเทนต์ มากขึ้น JKN-CNBC ยังนำเสนอผ่าน website JKN-CNBC.com รวมทั้งบนโซเชียลมีเดีย อื่นๆ เช่น Face Book Twitter You tube ภายใต้ชื่อ JKN-CNBC รวมทั้งนำรายการหลักๆ ที่นำเสนอไปนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล JKN-18 เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ชมในกลุ่มทั่วไปมากยิ่งขึ้น“จากสถานการณ์ความผันผวนด้านเศรษฐกิจของโลก ปัญหาเรื่องปากท้องของคนไทย และกระแสการตื่นตัวในเรื่องของการลงทุนของคนรุ่นใหม่ เรามั่นใจว่าข้อมูล และเนื้อหา ที่นำมาเสนอในรายการตลอด 24 ชั่วโมงของเราจะสามารถตอบโจทย์ผู้ชมที่ต้องการได้ทั้งความเร็ว ลึก รอบด้าน และการวิเคราะห์ที่แม่นยำ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและแนวคิด “Capitalize on it” ลงทุน เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง ของ JKN-CNBC สถานีข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน” นายรัชชพล กล่าว