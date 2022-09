เอพี เปิดตึก ‘RHYTHM เอกมัย เอสเตท’ มูลค่า 3,350 ลบ.ตอกย้ำผู้นำตลาดคอนโดพร้อมอยู่ย่านเอกมัย

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา หรือ Brand Promise “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” เตรียมส่งมอบคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่โครงการใหม่ล่าสุด กับ RHYTHM เอกมัย เอสเตท มูลค่า 3,350 ล้านบาท หนึ่งเดียวบนถนนเอกมัยกับที่สุดของความสมบูรณ์แบบที่มากกว่าคอนโดฯเพื่อการพักอาศัย พร้อมจัดงาน RHYTHM OF ART & NATURE วันที่ 24-25 ก.ย.นี้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัยที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิเศษสำหรับลูกค้าลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า รับส่วนลด On Top มูลค่า 200,000 บาท พร้อมฟรีทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ราคาเริ่มต้น 7.9 ล้านบาท

RHYTHM เอกมัย เอสเตท (ริธึ่ม เอกมัย เอสเตท) HIGH-RISE

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญาการส่งมอบ “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ให้กับลูกค้า ผ่านนวัตกรรมดีไซน์และบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งวันนี้เอพี ไทยแลนด์ พร้อมเปิดตัวคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่โครงการใหม่ล่าสุดกับคอนโดมิเนียมร่วมทุนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการที่ 16 ระหว่างบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และมิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนส์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป) มูลค่าโครงการ 3,350 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพย่านเอกมัยเชื่อมต่อทองหล่อสำหรับการเปิดตัวโครงการ RHYTHM เอกมัย เอสเตท ในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของแบรนด์ RHYTHM ในรอบ 3 ปี หลังจากการส่งมอบโครงการ RHYTHM เอกมัย ไปเมื่อปี 2562 ซึ่งปัจจุบันโครงการ RHYTHM เอกมัย มีอัตราการเข้าอยู่ (Occupation Rate) มากถึง 90% ราคารีเซลอยู่ที่ประมาณ 200,000-230,000 บาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่า RHYTHM เอกมัย เอสเตท จะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนถนนเอกมัย ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยในรูปแบบ Vertical Lifestyle ผ่านความต่าง 3 จุดสำคัญที่ทำให้ RHYTHM เอกมัย เอสเตทเหนือกว่าในทุกมุมมอง ได้แก่THE VERTICAL HOME ถอดแรงบันดาลใจจากบ้านเก่าเอกมัย มาสู่การออกแบบพื้นที่แนวตั้ง สง่างามด้วยสถาปัตยกรรมตัวอาคารที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ELEVATED LOBBY ล็อบบี้ 7 ชั้น ที่ดีไซน์ประสบการณ์ใหม่ให้ทุกย่างก้าวเหมือนใช้ชีวิตในบ้าน ด้วยบันไดไต่ระดับชั้นพร้อมการยก Feature Lobby (Main Lobby) ขึ้นไปอยู่ชั้น 7 เพื่อเปิดรับมุมมองใหม่ ควบคู่ไปกับการออกแบบ Grand Terrace ที่เป็นเหมือนเฉลียงหน้าบ้านขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน นอกจากนั้นในส่วนของห้องพักอาศัย ยังได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ (Customized Layout) โดยมีห้องพักอาศัยมากถึง 6 รูปแบบ กับ 53 เลย์เอาต์ให้เลือก เพื่อเปิดรับมุมมองวิวเอกมัย-ทองหล่อในมิติที่ดีที่สุดอีกด้วยTHE PERFECT BALANCE BETWEEN ART & NATUREอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ RHYTHM เอกมัย เอสเตท เป็นมากกว่าคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยแต่ทุกมิติ ทุกรายละเอียดยัง สะท้อนถึงสุนทรียศาสตร์ในการอยู่อาศัย ด้วยการผสานเสน่ห์ของงานศิลปะเข้ากับความสวยงามของธรรมชาติ ที่ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ภายในโครงการ RHYTHM เอกมัย เอสเตท สวยงามลงตัว และมีคุณค่าเหนือกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการอนุรักษ์ต้นจามจุรีเก่าแก่อายุ ราว 50 ปี จำนวน 3 ต้น ที่เปรียบเสมือนปอดฟอกอากาศ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่ากับคนในชุมชนเอกมัย การต่อยอดต้นจามจุรีด้วยการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางโครงการผ่านงานศิลปะ การเลือกใช้หินอ่อนที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่าง Rainforest Green Marble ถือเป็นวัสดุชิ้นเอกที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางจุดต่างๆ ภายในโครงการ หินอ่อนสีเขียว ผสมสายแร่สีน้ำตาลที่มีเส้นสายคล้ายเถาวัลย์และกิ่งไม้ นับเป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ Platinum Sand Marble หินอ่อนขนาดใหญ่ที่มีสายแร่ธรรมชาติในสีแอปริคอต และน้ำตาลเชซนัท ตลอดจนการเลือกใช้ Wall Covering ระดับสากลมาตกแต่งในพื้นที่ต่างๆ เช่น Vincent Van Gogh Collection โดยลวดลายของคอลเลคชันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของวินเซนต์ แวน โก๊ะ และ Bearded Leopard Collection จากแบรนด์ Moooi ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ความพิเศษคือ รายละเอียดของแผ่นฟอยล์สีทองที่สลับกับเนื้อสีดำ ให้ความรู้สึกเหมือนขนของเสือดาว ตลอดจนการเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง Pomme Chan’s Cabinet & Cushion Design ที่มีภาพเพ้นต์ลายเส้นได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และรูปทรงงานสถาปัตยกรรม ผลงานศิลปินไทยที่โด่งดังในระดับอินเตอร์อย่าง “ปอม ชาญ”ENJOY THE RHYTHM OF LEISURE THROUGH FINEST FACILITIES สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดเต็มเทียบเท่าโรงแรม 5 ดาว ด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางแนวตั้ง กับ ELEVATED LOBBY ล็อบบี้ 7 ชั้น โดยเริ่มจาก Welcome Foyer สำหรับรับรองแขกที่ชั้น G ต่อเนื่องด้วย Co-Working Space ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน Private และ Public เพื่อรองรับการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ และ Feature Lobby Space ขนาดใหญ่บนชั้น 7 ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ Flexible Lobby และ Grand Terrace ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ณ เฉลียงบ้านขนาดใหญ่ รวมพื้นที่กว่า 750 ตารางเมตร พร้อมห้องกระจกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็น Tea Pavillion ที่มีงานเพ้นต์ต้นจามจุรีโดยศิลปินไทย และ Theater Pavillion รองรับการผ่อนคลายอย่างเป็นส่วนตัวด้านบนประกอบด้วย Triplex Rooftop ตั้งแต่ชั้น 31 - 32 และชั้น Rooftop ที่พร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต อาทิ Sky Fitness, Sky Lounge, Sky Wellness Spa ที่มาพร้อมระบบ WHITE ION BATH มาตรฐานเทียบเท่าสปาชั้นนำ และที่สุดของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไฮไลต์ คือ 360º Infinity Edge Pool รอบตัวอาคารที่มีความยาวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด พร้อม Crystal Hallway ทางเดินอุโมงค์ใต้น้ำที่ให้มุมมองใหม่ อีกหนึ่งฟังก์ชันสเปซที่เป็นเสน่ห์ของโครงการ RHYTHM เอกมัย เอสเตท แห่งนี้“อีกหนึ่งจุดต่างที่ทำให้ RHYTHM เอกมัย เอสเตท แตกต่างจากโครงการอื่นๆ ในทำเลเดียวกัน ที่นอกเหนือจากความใส่ในทุกรายละเอียดของการเลือกสรรวัสดุตกแต่งภายในแล้วนั้นคือความเป็นส่วนตัว ด้วยจำนวนเพียง 303 ยูนิต ซึ่งจากการศึกษาอินไซต์ของกลุ่มลูกค้าย่านเอกมัย ทองหล่อเราพบว่า กลุ่มลูกค้าในเซกเมนต์ Upper Hi-End ต้องการคอนโดมิเนียมที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการอยู่อาศัยในบ้าน ต้องการมองหาสเปซที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวสูงสุด ทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบกับการผสมผสานของความร่มรื่นจากพื้นที่สีเขียว ซึ่ง RHYTHM เอกมัย เอสเตท ถือเป็นที่สุดของคอนโดมิเนียมไฮไลต์สำคัญที่เอพี ไทยแลนด์เราพร้อมส่งมอบในปีนี้” นางสาวกมลทิพย์ กล่าวRHYTHM เอกมัย เอสเตท ไฮเอนด์คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ หนึ่งเดียวบนถนนเอกมัยกับที่สุดของความสมบูรณ์แบบ ทุกมิติ ทุกรายละเอียดสะท้อนถึงสุนทรียศาสตร์ในการอยู่อาศัย พร้อมจัดงาน RHYTHM OF ART & NATURE วันที่ 24-25 กันยายนนี้ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัยที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิเศษสำหรับลูกค้าลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า รับส่วนลด On Top มูลค่า 200,000 บาท พร้อมฟรีทุกค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ราคาเริ่มต้น 7.9 ล้านบาท.