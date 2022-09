กสิกรไทย-พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค-พาซาญ่า ปล่อยสินเชื่อบ้านสีเขียว

เปิดเผยว่า ธนาคารให้การสนับสนุนคนไทยเข้าถึง Green Lifestyle มากขึ้น ภายใต้โครงการ GO GREEN Together ด้วยการผนึกกำลังกับ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ บจก.เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ ส่งเสริมให้คนไทยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด ด้วยการปล่อย “สินเชื่อบ้านสีเขียว” อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่ 2.83 % ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี พร้อมฟรีค่าประเมินหลักประกัน ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อบ้านประหยัดพลังงานใน 31 โครงการของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค โดยสามารถชำระค่าจองบ้านผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่าย หรือเลือกชำระค่าจองบ้านผ่านบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพาซาญ่า เมื่อซื้อผ้าม่านลดโลกร้อนรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ฟรีค่าติดตั้ง และส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อชวนคนไทย GO GREEN สู่การสร้างสังคมการอยู่อาศัยแบบ Zero Carbonกล่าวเพิ่มเติมว่า พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีแนวคิด Green Neighbor ในการพัฒนาโครงการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ และ โครงการเพอร์เฟค เพลส ที่มีการติดตั้งโซลาร์รูฟ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV CHARGER) ในบ้านรุ่นใหม่ ส่วนโครงการเพอร์เฟค พาร์ค ได้ติดตั้ง EV Ready ระบบไฟฟ้าที่พร้อมรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อมอบความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งบ้านของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยังได้รับการก่อสร้างด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยทั้งการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ สำหรับสิทธิพิเศษภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย และพาซาญ่าในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณภาพ มีการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นกล่าวว่า โปรเจกต์ที่ได้ทำร่วมกันนี้เพื่อก้าวเข้าไปสู่สังคม Zero Carbon Emission ตามนโยบายของบริษัทที่ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2565 จะลดการปล่อยคาร์บอนลง 25% จากที่ผ่านมา หลังเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจาก Solar Cell รวมถึงเปลี่ยนการใช้พลังงานในกระบวนย้อมผ้าจากการเผาถ่านหินมาเป็นกระบวนการที่สะอาดมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตตั้งใจจะเป็นธุรกิจ Zero Emission ภายในปี 2578 ให้ได้ รวมถึงเรื่อง Circular Economy ที่จะทำควบคู่กันไป โดยปักธงว่าภายใน 3-4 ปีข้างหน้านี้ สิ่งทอตกแต่งบ้าน เช่น ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากบริษัทจะทำจากเส้นใย Recycle ให้ได้ 100% ภายใต้การรักษาคุณภาพและคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของทุกคน ตามสโลแกนของบริษัทที่ว่า “พาซาญ่าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน”ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจบ้านประหยัดพลังงานสามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านสีเขียว เพื่อรับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565